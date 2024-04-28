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ABD'den Japonya'ya uÃ§akla giden bir kiÅŸi adeta zamanda geri gitmiÅŸÃ§esine saatler kazanÄ±yor. Hong Kong borsasÄ± kapanÄ±rken, Londra borsasÄ±nda iÅŸlemler yeni baÅŸlÄ±yor.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sebebi dÃ¼nyayÄ± bÃ¶len zaman kuÅŸaklarÄ±. Peki bugÃ¼n neredeyse birer bilimsel gerÃ§ek olarak kabul ettiÄŸimiz bu zaman kuÅŸaklarÄ±nÄ±n 19'uncu yÃ¼zyÄ±lda birbiri ardÄ±na kurulan demiryolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÅŸirketlerinin ortaya attÄ±ÄŸÄ± bir kavram olduÄŸunu biliyor muydunuz?

BÄ°R GÃœNDEN Ã–BÃœRÃœNE NEREDE GEÃ‡Ä°LÄ°YOR?

Her ne kadar bÃ¶yle olsa da zaman kuÅŸaklarÄ±nÄ±n fiziksel boyutlarÄ± da var. DolayÄ±sÄ±yla akÄ±llara ÅŸu soru geliyor: DÃ¼nya Ã¼zerinde bir gÃ¼nÃ¼n sona erdiÄŸi, diÄŸer gÃ¼nÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± nokta neresi?

Bu sorunun bir uzun bir de kÄ±sa cevabÄ± var. KÄ±sa cevap: 'Pazartesi' ile 'SalÄ±'yÄ± ayÄ±ran uluslararasÄ± tarih Ã§izgisi, Pasifik Okyanusu'ndan 180'inci meridyenin civarÄ±ndan geÃ§iyor.

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Uzun cevap ise daha karmaÅŸÄ±k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tarih Ã§izgisinin tam yerini belirleyen herhangi bir uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸme ya da kural bulunmuyor. Ã‡izginin koordinatlarÄ±, devletlerin talepleri doÄŸrultusunda deÄŸiÅŸebiliyor.

BazÄ± haritalarda Ã§izginin yeri belirtilse de bu bilginin doÄŸruluÄŸu ÅŸÃ¼pheli. Daha da Ã¶nemlisi teknik olarak aslÄ±nda bÃ¶yle bir Ã§izgi yok.

KafanÄ±z karÄ±ÅŸtÄ± deÄŸil mi? AÃ§Ä±klayalÄ±m...

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1300'LERDEN BU YANA TARTIÅžILIYOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa gÃ¼nlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve bittiÄŸi bir Ã§izgi belirleme fikri 1300'lÃ¼ yÄ±llardan bu yana tartÄ±ÅŸÄ±lan bir konu. Ancak kuzey ve gÃ¼ney yarÄ±mkÃ¼reyi ayÄ±ran Ekvator Ã§izgisinin aksine, doÄŸu ve batÄ± yarÄ±mkÃ¼releri birbirinden ayÄ±ran net bir yer bulunmuyor.

Bu nedenle kartograflar, asÄ±rlardÄ±r doÄŸu ile batÄ±yÄ± ayÄ±ran Ã§izgileri kendileri belirliyor. (Bu Ã§izgilere, Latince 'Ã¶ÄŸlen' kelimesinden tÃ¼retilmiÅŸ olan meridyen ismini veriyoruz.)

"GEMÄ° PAZAR GELDÄ° AMA Ã‡OKTAN PAZARTESÄ° OLMUÅžTU"

GeÃ§miÅŸte gÃ¼nlerin ne zaman baÅŸlayÄ±p bittiÄŸini belirleyen uluslararasÄ± bir standart olmadÄ±ÄŸÄ±ndan uzun deniz yolculuklarÄ±nda kaptanlar ne kadar zaman kaybettiklerinin ya da kazandÄ±klarÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± kendi kendilerine yapmak zorunda kalÄ±yordu.

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Ã–rneÄŸin Ä°ngiliz kÃ¢ÅŸif ve korsan Francis Drake'in 16'ncÄ± yÃ¼zyÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± bir yolculuÄŸun notlarÄ±nda bir geminin pazar gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸi belirtiliyor, "ancak aynÄ± yerde ya da Ã¼lkede kalanlarÄ±n sÄ±rada anlayÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re Ã§oktan pazartesi olmuÅŸtu" deniyordu.

BAÅžLANGIÃ‡ MERÄ°DYENÄ° 1884'TE BELÄ°RLENDÄ°

1884 yÄ±lÄ±nda 25 Ã¼lkeden temsilciler bir araya gerek baÅŸlangÄ±Ã§ meridyenini belirleme kararÄ± aldÄ±. Nihayetinde Londra'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan ve kraliyet gÃ¶zlemevine ev sahipliÄŸi yapan Greenwich kasabasÄ±ndan geÃ§en meridyen 0 kabul edildi.

Bu sayede kartograflar, zaman kaydediciler ve tren tarifelerini hazÄ±rlayan gÃ¶revliler iÃ§in bir uluslararasÄ± referans noktasÄ± oluÅŸturulmuÅŸ oldu. Temsilciler aynÄ± zamanda bir "evrensel gÃ¼n" belirlemeyi de hedefliyordu.

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"HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN KESÄ°N OLARAK BELÄ°RLENEMEDÄ°"

Ne var ki Ian R. Bartky'nin 2007'de yayÄ±mlanan kitabÄ± 'One Time Fits All'a gÃ¶re, birÃ§ok Ã¼lkenin baÅŸlangÄ±Ã§ meridyenini benimseyip Greenwich'e gÃ¶re belirlenen zaman kuÅŸaklarÄ±nÄ± resmileÅŸtirmesi yÄ±llar aldÄ±. DahasÄ± evrensel gÃ¼nÃ¼n DÃ¼nya Ã¼zerindeki konumu yani uluslararasÄ± tarih Ã§izgisi de resmen belirlenemedi.

1921 yÄ±lÄ±nda BirleÅŸik KrallÄ±k DonanmasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, tarih Ã§izgisinin "herhangi bir iktidar ya da uluslararasÄ± anlaÅŸma tarafÄ±ndan hiÃ§bir zaman kesin olarak belirlenmediÄŸi" belirtildi.

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± haritalara tarih Ã§izgisini ekleyen kartograf Tim Montenyohl da 2018'de kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ±da, "BaÅŸlangÄ±Ã§ meridyeni adeta kutsal olsa da uluslararasÄ± tarih Ã§izgisi bir meridyen deÄŸil; hatta epey rastgele" ifadelerini kullanÄ±yordu.

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31 ARALIK GÃœNÃœNÃœ HÄ°Ã‡ YAÅžAMADILAR

UluslararasÄ± tarih Ã§izgisi kavramÄ± bir uluslararasÄ± antlaÅŸmayla desteklenmediÄŸinden, Pasifik'teki Ã¼lkeler ve topraklar, kendilerini Ã§izginin hangi yanÄ±na atacaklarÄ±na karar vermekte Ã¶zgÃ¼rler. Hatta bazÄ± Ã¼lkelerin siyasi ya da ticari sebeplerle taraf deÄŸiÅŸtirdiÄŸi Ã¶rnekler bile var.

Ã–rneÄŸin Ä°spanya, 16'ncÄ± yÃ¼zyÄ±lda kolonileÅŸtirdiÄŸi Filipinler'e, tarih Ã§izgisinin doÄŸusunu uygun gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu nedenle tarih Ã§izgisi 180'inci meridyende batÄ±ya doÄŸru bir sapma yapmak zorunda kaldÄ±. Ancak 1844 yÄ±lÄ±nda Filipinler, 31 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼nÃ¼n "sanki Ã§oktan yaÅŸanmÄ±ÅŸÃ§asÄ±na takvimlerden koparÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" ilan edince Ã§izgi eski haline dÃ¶ndÃ¼.

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Ã‡Ä°ZGÄ°NÄ°N BÄ°R DOÄžUSUNDA BÄ°R BATISINDALAR

Pasifik'te bulunan bazÄ± ada Ã¼lkeleri, kendi yerel saat idarelerini kolaylaÅŸtÄ±rmak ya da Asya-Pasifik bÃ¶lgesiyle olan ticari iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in tarih Ã§izgisini tek taraflÄ± olarak kaydÄ±rma kararÄ± aldÄ±.

1990'lÄ± yÄ±llarda Kiribati, en doÄŸudaki adalarÄ±nÄ± da yerel saat kapsamÄ±na alabilmek iÃ§in, uluslararasÄ± tarih Ã§izgisini 180 derece meridyeninin doÄŸusuna kaydÄ±rdÄ±.

Samoa ise 1892 yÄ±lÄ±nda AmerikalÄ± tÃ¼ccarlarÄ±n talepleri doÄŸrultusunda aynÄ± pazartesi gÃ¼nÃ¼nÃ¼ iki kez yaÅŸayarak 180'inci meridyenin bir tarafÄ±ndan Ã¶bÃ¼rÃ¼ne geÃ§ti. Ne var ki 2011 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde SamoalÄ±lar bu kez bir cuma gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yaÅŸanmÄ±ÅŸ sayarak yeniden Ã§izginin diÄŸer tarafÄ±ndaki yerlerine dÃ¶ndÃ¼.

Asya KalkÄ±nma BankasÄ±'nda Pasifik adalarÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸan bir ekonomist olan Emma Veve, The New York Times'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Samoa'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±nda Yeni Zelanda ile aynÄ± iÅŸ gÃ¼nÃ¼ne geÃ§me isteÄŸinin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Veve, "Yerel medyada Ã§ok gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ oldu ama insanlar hiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi hayatlarÄ±na devam ettiler" diye konuÅŸtu.

"KAFANIZ ALLAK BULLAK OLABÄ°LÄ°R"

Hal bÃ¶yle olunca kartograflar ve muhabirler iÃ§in uluslararasÄ± tarih Ã§izgisinin yerini belirlemek zor olabiliyor.

Kartograflar harita Ã§izerken daha Ã¶nce Ã§izilmiÅŸ haritalardan faydalanÄ±yor. Ancak Montenyohl, uluslararasÄ± tarih Ã§izgisini iÃ§eren detaylÄ± bir harita hazÄ±rlamanÄ±n oldukÃ§a karmaÅŸÄ±k bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu belirtti.

Bunun sebebi kÄ±smen Ã¼lkelerin zaman kuÅŸaklarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi. Ã–te yandan dijital haritalar, daha Ã¶nceki dÃ¶nemde Ã§izilmiÅŸ olan haritalardaki kusurlarÄ± yansÄ±tabiliyor. DahasÄ± Ã¼lkelerin deniz sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n kara sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan 200 deniz mili uzakta sonlanmasÄ± da durumu karmaÅŸÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Montenyohl, "Ã‡ok derinlere daldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kafanÄ±z allak bullak olabilir" dedi.

HARÄ°TALAR DA FARKLI ÅžEYLER SÃ–YLÃœYOR

Burada en ilginÃ§ Ã¶rneklerden biri 2020 yÄ±lÄ±nda yaÅŸandÄ±. Gazeteci Johnny Harris, iki farklÄ± kaynakta GÃ¼ney Pasifik'te bulunan Cook AdalarÄ±'nÄ±n uluslararasÄ± tarih Ã§izgisine gÃ¶re konumuyla ilgili tutarsÄ±zlÄ±k olduÄŸunu keÅŸfetti.

Harris, YouTube'da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± videoda "Google bu adalarÄ±n 'SalÄ±' tarafÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Ancak Pasifik AdalarÄ± Okyanus Ä°zleme Sistemi'ne (PacIOOS) gÃ¶re adalar 'Pazartesi' tarafÄ±nda" ifadelerini kullandÄ±.

Peki bunlarÄ±n hangisi doÄŸru? Bu sorunun yanÄ±tÄ± halen netleÅŸmiÅŸ deÄŸil.

"TEYÄ°T Ä°Ã‡Ä°N EK KAYNAKLARA Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"

Cook AdalarÄ± hÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ The New York Times'Ä±n sorusunu yanÄ±tlamadÄ±. Google sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ÅŸirketin tarih Ã§izgisi haritalarÄ±nÄ±n 2020 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¼ncellendiÄŸini belirtti. PacIOOS bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan veri sistemleri mÃ¼hendisi John Maurer ise grubun versiyonunun da altÄ±n standart olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Maurer, "UluslararasÄ± tarih Ã§izgisi konusunda uzman ya da otorite deÄŸiliz" derken PacIOOS'un Wikipedia ile aynÄ± versiyonu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Ne var ki Wikipedia'nÄ±n versiyonunda da "teyit iÃ§in ek kaynaklara ihtiyaÃ§ vardÄ±r" uyarÄ±sÄ± yer alÄ±yor.

The New York Times'Ä±n "The International Date Line Is â€˜Pretty Arbitrary.â€™ Hereâ€™s Why." baÅŸlÄ±klÄ± haberinden derlenmiÅŸtir.