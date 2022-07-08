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Son dakika... Kurban Bayramı tatil için yollara akın ettiler! Birçok kentte trafik durma noktasında

#Trafik#Kurban Bayramı#Tatil
Son dakika... Kurban Bayramı tatil için yollara akın ettiler Birçok kentte trafik durma noktasında

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler erken saatlerde yola çıktı. Bayram yolculuğu nedeniyle birçok kentte trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

Son dakika... Kurban Bayramı tatil için yollara akın ettiler Birçok kentte trafik durma noktasında

ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar arife gününde yola çıktı. Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

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Son dakika... Kurban Bayramı tatil için yollara akın ettiler Birçok kentte trafik durma noktasında

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43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA YOĞUN TRAFİK

43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi. Bayram tatiline çıkmak isteyenler, Ankara- Kırıkkale yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Son dakika... Kurban Bayramı tatil için yollara akın ettiler Birçok kentte trafik durma noktasında

EGM: 12 İLDE HIZ DENETİMLERİ BAŞLADI

EGM Trafik Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi.

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Son dakika... Kurban Bayramı tatil için yollara akın ettiler Birçok kentte trafik durma noktasında

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BODRUM'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Kurban Bayramı'na kısa süre kala trafik yoğunluğu arttı. Kentin ana yolları ile işlek caddelerinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Son dakika... Kurban Bayramı tatil için yollara akın ettiler Birçok kentte trafik durma noktasında

Özellikle kent merkezine giden sürücüler nedeniyle trafik oluştuğu gözlendi.

Son dakika... Kurban Bayramı tatil için yollara akın ettiler Birçok kentte trafik durma noktasında

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