Türkiye Ekrem Karakaya’ya ağlıyor! İnsanlığı da doktorluğu da 10 numaraydı

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Mezun olduktan sonra kendini hastalarına adayan 47 yaşındaki Dr. Ekrem Karakaya’nın görevli olduğu Konya Şehir Hastanesi’nde katledilmesi ailesi, yakınları ve meslektaşları kadar hayatlarına dokunduğu hastaları ve onların yakınlarını da kahretti.



Mesai arkadaşı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Arzu Tarakçı, “Ekrem camiamızda çok sevilen bir kardeşimizdi. Gerek mesleki açıdan, etik davranışlarıyla, gerekse hastalarına karşı merhametiyle, canla başla koşturmasıyla hepinizin takdirini toplamış, doğru düzgün çalışan, dosdoğru bir insandı. Canice katledilmesi hepimiz için şok edici oldu. Üzüntümüz sonsuz, tarif edemem” diye konuştu.

ONCA HAYAT KURTARDI



Dr. Karakaya için sosyal medyada hastalar ve hasta yakınları tarafından paylaşılan övgü dolu sözler dikkat çekiciydi. İşte o mesajlardan bazıları:



- Babamı 2 sene önce kalp krizi teşhisi ile yoğun bakıma yatırdı. Allah kendisinden razı olsun. Çok zeki ve bilgili bir doktor. Bulunmaz bir velinimet. İnsanlığı da doktorluğu da on numara.



- Annem anjiyo olmuştu. İşlem sırasında, serviste ve taburcu olduktan sonra bile ilgiliydi. Hastalarına önem veren biri, güleryüzlü, samimi.



- EKG sonucundan sonra kardiyolojiye yönlendirildik. Ekrem hocamıza başvurduk. İyi ki de onu seçmişiz. Efor testinin sonuçlarını görünce anjiyo olmam gerektiğini söyledi ve “En kısa sürede ameliyatınızı aileniz ile görüşün. Yapalım” dedi. Ameliyatta 3 saat kaldım. O uğraşı, verdiği emek, takdire şayandı. Ameliyat sonrasında da sık sık kontrol ederek bize bilgilendirme yaptı. Tatil gününde bile gelip ilaçlarımı nasıl kullanacağımı, günlük hayatımı nasıl idame ettireceğimi tek tek anlattı. Allah razı olsun iyi ki varsınız sevgili Ekrem hocam.

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- Babamın tansiyonu yükseldi. Gece, geç bir saatte telefonla hocamı aradık. Sağ olsun bize döndü. Telefondan bize babamın ilaçlarını değiştirerek yardımcı oldu. Sağ olsun, var olsun. Allah yolunu açık etsin. Adam gibi adam hocam.



- Güler yüzlü, hastayı çok güzel motive ediyor. Çok iyi bir kişi. İyi olanı, güzel olanı başka nasıl ifade edebiliriz ki. Başka bir söze gerek yok bence. Her şey için çok teşekkür ederiz hocam. Başarılar, mutluluklar hep sizinle olsun.



- Annemin hayatını kurtaran bu çok değerli hekimin katledildiğini öğrenince yıkıldım.

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KAYSERİ’DE HÜZÜNLÜ VEDA

Dr. Karakaya , memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları, eşi Günseli Ekinci Karakaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede konuşan kardeşi Mehmet Murat Karakaya, "Tedavi etmek ve şifa vermek farklı şeyler. İnanın kendisiyle 1 hafta 10 gün birlikte tatil yapmadık. 7/24 çalışmıştır. Şahidim" dedi.

176 KM GELİP DEHŞET SAÇTI

Karakaya’yı öldüren saldırganın, cinayeti nasıl işlediğinin detayları belli oldu. Konya’nın Yunak ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), 7 Haziran günü kalp krizi geçiren Konya Şehir Hastanesi’nde olduğu anjiyo ameliyatından bir gün sonra döndüğü evinde yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay’ın (58) ölümünden Ekrem Karakaya’yı sorumlu tuttu. Yunak’tan 176 kilometre uzaklıktaki Konya’ya giden Akçay, 14.30 sıralarında girdiği Kardiyoloji Kliniği’nde Karakaya’ya ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Ardından da silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

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Akçay’ın çalıştığı hastaneden, bel rahatsızlığı olduğunu belirtip ortopedi servisi olmadığı için Akşehir’e gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırganın cenazesi, dün Yunak’ta defnedildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Kayseri Develi’de doğan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ekrem Karakaya, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı. Karakaya, bir süre özel hastanelerde görev yaptı. 2 Aralık 2008 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kardiyoloji uzmanlığını aldı, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra 24 Haziran 2021 yılında Konya Şehir Hastanesi’nde göreve başladı. 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu olan Karakaya’nın eşi Günseli Ekinci Karakaya da mali müşavir olarak görev yapıyor.

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BAKAN KOCA: TARİFSİZ BİR ACI YAŞIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Karakaya'nın cenaze töreni sonrası, “Tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimimizin canına kıyıldı. Çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el halkımızın canına kastetmiş anlamına gelir" diye konuştu.

‘CENAZEMİZ VAR’ YAZISI ASILDI

Karakaya’nın görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinden sonra olayın yaşandığı kliniğin kapısına ‘Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır’ yazısı asıldı. Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

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YURT GENELİNDE PROTESTO: ACİL ÖNLEM TALEBİ

Doktor Karakaya’nın öldürülmesine tüm sağlıkçılardan tepki yağdı. Yurdun dört bir yanında sağlık çalışanları iş bıraktı, protesto gösterisi ve basın açıklamalarına katılarak, “Sağlıkta şiddet son bulsun” mesajı verdi. Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, şunları söyledi: “Sağlıkta şiddet sağlıkta katliama dönüşmüş durumdadır. Hekime saldırı toplumsal histeriye dönüşmüştür. Hekimlere, sağlık çalışanlarına saldırıların son bulması, bir daha yaşanmaması için sert önlemler acilen alınmalıdır.’’

KILIÇDAROĞLU MECLİS’E ÇAĞRI YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddet kurbanı doktor Ekrem Karakaya ve avukat Servet Bakırtaş’a dikkat çekerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. ‘Üzgün görünmek’ yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu’nu çıkartalım. Hemen” dedi. (Turan YILMAZ / ANKARA)