Son dakika... Tahliye olan Kadir Şeker'den ilk açıklama! Dikkat çeken mesaj

Haberin Devamı

Olay, 5 Şubat 2020 akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla, ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itiraz edip, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıllık cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kadir Şeker tahliye edildi Haberi Görüntüle

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği' anlatıldı. Tahrik dolayısıyla 12 yıl ile 18 yıl arasında ceza verilmesi gerektiğini belirleyen 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi gereğince uygulama yapılırken haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak asgari düzeyde cezaya yakın bir ceza belirlenmesi yerine, yazılı şekilde 15 yıl hapis cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayini, bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafi ve Cumhuriyet savcısının temyiz taleplerinin kabulü ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 15/04/2021 tarih ve 2021/390 Esas, 2021/705 Karar sayılı kararının CMK'nın 302/2. maddesi gereğince isteme uygun olarak bozulmasına karar verildi."

Haberin Devamı

Ayşe Dırla - Özgür Duran

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından Şeker, yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Yargıtay kararı sonrası Kadir Şeker'in cezasını 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AVUKATIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ, TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

Haberin Devamı

KADİR ŞEKER'DEN TAHLİYE SONRASI İLK MESAJ

Kadir Şeker tahliyesi sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak "2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz. Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK: ADLİ KONTROLLE SERBEST

​Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

ŞEKER'İN AVUKATI: ÇOK MUTLUYUZ

Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, tahliye kararı için mutlu olduklarını belirterek, ''Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında vermiş olduğu tutukluluğun devamına ilişkin karara, biz aynı gün, aynı hızla dilekçemizi yazarak vermiştik, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de bizim taleplerimizi haklı gördü ve müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında tahliyeye ilişkin karar verdi. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

AİLESİ CEZAEVİ ÖNÜNDE ŞEKER'İ KARŞILADI

Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan Kadir Şeker'i ailesi ve yakınları karşıladı. Sevinç yaşayan yakınlarına sarılan Kadir Şeker, bekleyen araca binerek cezaevi önünden ayrıldı.

Haberin Devamı