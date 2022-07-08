Bayram trafiği... Canınızı da koruyun cebinizi de

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BAYRAM tatili öncesi Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı, Yüksek Makine Mühendisi Alpay Lök, öncelikle yollarda yaşanan sıkıntıları değerlendirdi:

Tatil yolunda da gündelik şehiriçi yollara kıyasla hızlar yüksek ve ağır ticari taşıt sayısı fazla. Ağır ticari taşıtlar, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının yüzde 30’una karışıyor. Hafif araç kazalarının en ağırları şehirlerarası yollarda ve ağır taşıtlarla oluyor. Uzun yol deneyimi az ama özgüveni yüksek sürücüler, tatil aracı ve tatil yolundaki farkları öngöremiyor.

Tatile veya eve bir an önce ulaşmak için hızlı kullanım kaza riskini artırırken, otobüs dahil emniyet kemeri takılmaması kaza sonrası yaralanma ve ölümleri artırıyor.

SOL ŞERİDE DİKKAT

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Bir de üçüncü şerit sorunu var. 3 şeritli otoyollarda kamyonlar birinci ve ikinci şeritte yarışıyor, otobüsler sürekli ikinci şeritten gidiyor ve önündeki otobüsü bir otomobil gibi üçüncü şerite geçerek solluyor. 120 kilometre hızla gitmek isteyen otomobiller, üçüncü şeritten selektörle gelen ve herkesi taciz eden, sürücülerden fırsat kalırsa sollayabiliyor. Otoyollarda hız, şerit disiplini ve takip mesafesi denetimi başlamalı; kamyon ve otobüslerdeki hız sınırlama düzenekleri devreye alınmalı ve araç muayenesinde denetlenmeli. Sürekli üçüncü şeridi kullanan ve önündeki araçları selektörle taciz edenlere ağır para ve hatta hapis cezası verilmeli.”

140 KM HIZ, YÜZDE 60 DAHA FAZLA BENZİN

1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının 120 km/h’den 140km/h’ye çıkması araçların kinetik enerjilerinin yüzde 36, dolayısıyla da yakıt sarfiyatının yüzde 59 artmasına neden olacaktır. Kinetik enerjideki bu artış olası bir çarpışma sonrası hasarı, yaralanma ve ölüm riskini yükseltecektir. Bu nedenle otomobil sürücülerine önerimiz hızlarını artırmayıp, takip mesafelerini artırmaları ve mecbur kalmadıkça en sol şeride girmemeleri, bu şeridi sürekli işgal eden ve önündeki araçları selektörle taciz eden ve makaslama yapan trafik canavarlarına karşı dikkatli olmalarıdır.

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Yakıt fiyatlarının aşırı arttığı bu günlerde hızı düşürmek en kolay tasarruf yöntemi olacaktır. Amaç tatile veya eve biran önce değil mutlaka ulaşmak olmalı, bunun için de yolculuk için ayrılan süre artırılarak olası riskler azaltılmalıdır.”