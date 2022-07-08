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Son dakika... Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'ye suikast girişimi! Konuşması sırasında vuruldu

#Shinzo Abe#Japonya#Suikast

Son dakika haberine göre, Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, ülkenin batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı. Saldırganın eski bir asker olan 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğu açıklandı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yaptığı açıklamada Abe'nin durumunun kötü olduğunu söyleyerek saldırıyı kınadı.

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67 yaşındaki Shinzo Abe, Bugün Nara kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşurken, saat 11.30 sularında göğsünden vuruldu.

Hastaneye kaldırılan Abe'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Son dakika... Japonyanın eski Başbakanı Shinzo Abeye suikast girişimi Konuşması sırasında vuruldu

Japon medyası eski başbakan Abe'nin suikasta uğradığını ve iki el silah sesi duyulduğunu aktardı.

Abe'nin parlamentonun üst meclisi için pazar günü yapılacak seçim kampanyasında konuştuğu öğrenildi.

Son dakika... Japonyanın eski Başbakanı Shinzo Abeye suikast girişimi Konuşması sırasında vuruldu

Abe'yi vurduğu iddia edilen bir şahsın gözaltına alındığı bildirilirken, saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

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SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın eski bir asker olan 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğu açıklandı. Japon televizyonu NHK tarafından yapılan açıklamaya göre saldırgan 2005 yılında Japon deniz kuvvetlerinden ayrılmış.

Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

BAŞBAKANDAN İLK AÇIKLAMA

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada Abe'nin durumunun kötü olduğunu bildirirken saldırıyı lanetledi. Kendisi de seçim kampanyasında olan Kishida'nın tüm programını iptal ederek geri döneceği açıklandı.

Son dakika... Japonyanın eski Başbakanı Shinzo Abeye suikast girişimi Konuşması sırasında vuruldu

Shinzo Abe sedyeyle ambulans helikoptere taşınırken kameraların görüntü almasını engellemek için branda kullanıldı.

Son dakika... Japonyanın eski Başbakanı Shinzo Abeye suikast girişimi Konuşması sırasında vuruldu

Görgü tanıkları, Abe'nin konuşmasından 1-2 dakika sonra iki el silah sesinin duyulduğunu söyledi.

Son dakika... Japonyanın eski Başbakanı Shinzo Abeye suikast girişimi Konuşması sırasında vuruldu

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Shinzo Abe, 2020 yılında Başbakanlık görevinden sağlık sorunlarını neden göstererek istifa etmişti.

2020'DE İSTİFA ETMİŞTİ

Japonya'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı olan Shinzo Abe, 2020 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti. Abe, sağlığının geçen ayın ortalarında kötüleşmeye başladığını aktarmış ve kararı almasında bozulan sağlık durumunun vereceği siyasi kararları etkilemesini istememesinin etkili olduğunu söylemişti.

Shinzo Abe, 2007 yılında da yine sağlık sorunlarını sebep göstererek istifa etmiş ardından 2012'de yeniden göreve seçilmişti.

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#Shinzo Abe#Japonya#Suikast

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