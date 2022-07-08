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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şinzo Abe için taziye mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şinzo Abe#Suikast
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şinzo Abe için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle bir mesaj yayımladı.

"BU MENFUR SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİ KINIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum.

Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Sayın Shinzo Abe’nin menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Kederli ailesine ve tüm Japon halkına derin üzüntülerimi ve taziyelerimi iletiyorum. Türkiye, bu acı gününde Japonya’nın yanındadır." dedi.

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AK PARTİLİ ÇELİK: MİLLETİMİZİN HAFIZASINDA DAİMA İYİLİKLE HATIRLANACAKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş ülke Japonya’nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo’nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun. Sn Abe, Cumhurbaşkanımız Sn Erdoğan ile kurduğu sıcak bağ ile Türk-Japon ilişkilerine güçlü katkılarda bulundu. “Türkiye, pek çok Japon için çok güzel bir kelimedir” diyen Abe, ülkemizde samimi bir iz bırakmıştır. Milletimizin hafızasında daima iyilikle hatırlanacaktır." dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şinzo Abe#Suikast

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