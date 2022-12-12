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Son dakika... Kabine bugün toplanıyor! Asgari ücret ve EYT için gözler bu toplantıda

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asgari Ücret
Son dakika... Kabine bugün toplanıyor Asgari ücret ve EYT için gözler bu toplantıda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:32

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum kritik toplantıda ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

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EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.

En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı. Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asgari Ücret

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