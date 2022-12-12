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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni burs ve kredi rakamlarını duyurdu: Başarılı öğrenciye teşvik geliyor

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#Erdoğan#KYK Son Dakika#Erdoğan Başarı Teşvik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 20:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni burs ve kredi rakamlarını açıkladı. Başarı Teşvik Programı'nı da duyuran Erdoğan, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itibariyle lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, öğrencilere verilecek "Başarı Teşvik Programı" ve yükseköğrenim kredilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.

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Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Başarı teşvik programı... Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz.

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YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanın olduğunu hissettirecek başarı desteği sağlayacağız. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1.5 milyar liralık bütçe ayırdık. Evlatlarımızın eğitimini destekleyen bu programın hayırlı olmasını diliyorum.

Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itirabiriyle lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktorada 2500 liraya yükseltmiştik. Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yardımını 1800 liraya çıkardık. Bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayımıza ulaştık.

Bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz 2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

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#Erdoğan#KYK Son Dakika#Erdoğan Başarı Teşvik

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