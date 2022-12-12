İsmi Kovid-19 skandalına karışan bilim insanı 2 buçuk milyon yarasanın olduğu mağaradan çıktı

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Dr. Peter Daszak Twitter hesabından Tayland'daki Ratchaburi Mağarası'nın derinliklerinden çekilmiş bir video yayınladı. Kovid-19'un virüsünün insanlara geçişini sağladığı düşünülen iki buçuk milyon yarasa ile aynı mağarada pozlar veren Daszak bulunduğu yerden viral aktivitenin 'reaktör çekirdeği' olarak bahsetti.

Salgını ateşleyen patojeni barındırdığına inanılan kanatlı yaratıkların başka birçok fotoğrafını paylaştı ve hatta birinin elle beslenirken çekilmiş bir videosunu yükledi.

Daszak, yarasalarla ilgili koronavirüsleri uzun süredir araştırdığı bir çalışma için orada olduğu söylediği görüntülerde, tartışma yaratacak iddialar ortaya atıldı.

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650 BİN DOLARLIK HİBE

Dazsak’ın pandeminin ortaya çıkmadan önce Wuhan Laboratuvarı’nda çeşitli viraller üzerine çalışmaları yakından takip ettiği ortaya çıktı. Laboratuvarın Kovid-19 virüsünü yarattığına ve ihmalkâr bir şekilde sızdırdığı bazı çevrelerin iddiaları arasında. Wuhan Viroloji Enstitüsü’ne şirketi olan EcoHealth Alliance aracılığı ile Asya ve Afrika'daki yarasalarda Kovid benzeri virüsleri incelemek için 653 bin 392 dolarlık bir hibe sağladığı söylenen Dazsak iddialar hakkında açıklamada bulunmadı.

EcoHealth Alliance’nin, Wuhan Viroloji Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü viral araştırma için Anthony Fauci tarafından sağlanan bir hibe de dahil olmak üzere 2002'den beri federal fon aldığı biliniyor. EcoHealth Alliance'ın eski başkan yardımcısı Dr. Andrew Huff, pandemiyi ateşleyen Kovid-19 virüsüne yol açan şeyin bu araştırma olduğuna inandığını söyledi.

Huff, virüsün doğada asla oluşmayacağını ve EcoHealth Alliance'ın Wuhan laboratuvarıyla yaptığı çalışmalar sırasında laboratuvarda çok daha güçlü bir patojene dönüştürüldüğünü iddia etti.

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ABD MECLİSİNDEN 34 SORU

Nisan ayında ABD Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi, Daszak'a Wuhan laboratuvarıyla ilişkisi hakkında 34 soru gönderdi. Daszak'a yanıt vermesi için bir sonraki aya kadar süre verilmişti ancak henüz bir cevabın gelmediği kaydedildi.

Ekim ayında, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Cumhuriyetçi üyesi Cathy McMorris Rodgers, kurumun bu yıl daha fazla federal fon almasına karşı çıktı.Rodgers, “Health Alliance ve Peter Daszak, tamamen şeffaf olana kadar vergi mükelleflerinden bir kuruş bile almamalı. Bu delilik' dedi.