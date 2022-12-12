ABD'nin gizli projesi sızdı! Ezber bozan keşif... 70 yıllık füzyon hayali gerçek oldu

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Bilim dünyası ABD'den gelen haberi konuşuyor...

Bilim insanlarının 1950'lerden beri peşinde koştuğu karbonsuz enerji hayali gerçek oldu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, bilim insanlarının ilk kez net enerji kazanımı sağlayan bir füzyon reaksiyonu ürettiklerini duyurdu.

Füzyon araştırmasının temel amacı nükleer reaksiyonda Güneş'in yarattığı enerjiyi kopyalamak.

Livermore'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'ndeki araştırmacılar, kısa süreliğine kendi kendini sürdüren bir füzyon reaksiyonunu ateşlemeyi başardı.

Ekip deney kapsamında harcanan enerjiden daha fazlasını üretmeyi başardı. Başka bir deyişle artık ABD nükleer füzyonu bir enerji kaynağı olarak kullanabilecek.

Daha önce yapılan onlarca denemeye rağmen hiç kimse füzyon reaksiyonundan tükettiğinden daha fazla enerji üretemedi.

ABD basını bu gelişmenin insanlığın petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara ihtiyacını ciddi oranda azaltacağını yazdı.

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Söz konusu gelişme küresel iklim krizinin aşılmasına destek vermenin yanı sıra dünyanın yoksul bölgelerine ucuz enerji sağlanmasının önünü de açabilir.

GERİ SAYIM BAŞLADI... YARIN AÇIKLANACAK

Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un füzyon deneyinin sonuçlarını yarın bir medya etkinliğinde açıklaması bekleniyor.

Nükleer füzyon iki atomu yüksek hızlarda parçalamaya ve bu reaksiyondan elde edilen enerjiyi, havaya karbon salmadan veya çevreye radyoaktif atık atmadan güç sağlayabilen elektriğe dönüştürmeye dayanıyor.

Dünya yarın yapılacak duyuru için geri sayıma geçerken Financial Times, ekipte yer alan iki bilim insanı ile konuştu.

İsimlerinin açıklanmaması koşulu ile gazeteye konuşan Bilim insanları basında çıkan haberleri doğruladı.

Biden yönetiminin on milyarlarca dolarlık destek sağladığı teknolojinin ticarileşmesi için ise en az on yıl gerektiği belirtiliyor.