Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kongrede aday olmayacak! Dikkat çeken isimlerden peş peşe adaylık açıklamaları

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Yerel seçimler sonrası Meral Akşener, olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıklamıştı. 27 Nisan 2024 olarak belirlenen kongre öncesi Akşener, aday olmayacağını açıkladı. Meral Akşener'in sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

30 yıllık siyasi kariyerim boyunca; ülkemizin geleceğini, milletimizin huzurunu, devletimizin iyiliğini yakından ilgilendiren birçok meselede kararlar almam, tutumlar benimsemem gerekti. Bu kararları alırken, bu tutumları takınırken de; her defasında bireysel çıkarlarımı, kısa vadeli potansiyel kazanımları ve yapılan her türlü "cazip" teklifi bir kenara bırakıp; sahip olduğum ahlaki değerleri, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldım. Rabbime şükürler olsun ki; aldığım her kararın, benimsediğim her tutumun ne kadar isabetli olduğu da, her zaman kısa vadede olmasa da, zaman içerisinde mutlaka ispatlandı.

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"HER KARARIN SORUMLULUĞUNU ALMAYI BİLDİM"

Ayrıca günümüz siyasetinde görmeye pek alışık olmadığımız biçimde; şartlar ne kadar çetin, siyasi konjonktür ne kadar elverişsiz olursa olsun; her kararımın, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildim. Nitekim ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentim olmaksızın her defasında ödedim. Bundan da asla pişman olmadım.

Bildiğiniz üzere, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri öncesinde İYİ Parti olarak; yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda seçimlere hür ve müstakil olarak girmeyi tercih ettik. Bu kararı almamızdaki gayemiz; partimizi Türkiye'de gittikçe yerleşik hâle gelen siyasi kutupların yörüngesinden çıkartmak, milletimize de iki seçenek arasına sıkıştırıldığı rekabetsiz siyasetten kurtaracak nitelikte yeni bir seçenek sunarak ülkemize toplumsal, siyasi ve kurumsal çerçevede zararlarını hep beraber deneyimlediğimiz kutuplaşma ortamına son vermek için ilkesel bir adım atmaktı.

Bu kararı alırken, kararı alan partinin genel başkanı olarak; karşımıza kimleri aldığımızı, elbette biliyordum. Göğüsleyeceğimiz türlü zorlukların, gayri ahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılacak galiz taarruzların, elbette bilincindeydim. Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım.

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"ÖDEDİĞİMİZ VE ÖDEDİĞİM BEDELE RAZIYIM"

Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Geldiğimiz noktada İYİ Parti olarak ismimiz, bugünü kazanmak uğruna yarınları tehlikeye atan kirli pazarlıklarla anılmıyorsa, ben bu bedele razıyım. Bugün İYİ Parti sarsılmış; ama ne iktidarın ne ana muhalefetin, ne de 2028 hesapları kovalayan bir takım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse, ben bu bedele razıyım. Ve hatta İYİ Parti, bugünü feda etme uğruna, bu gidişle yarın Türkiye'nin önüne çıkacak türlü musibetlere karşı her zamanki dik duruşunu gösterebilecek bir tutum almayı başarabildiyse, ben bu bedele razıyım. Çünkü ben, dün olduğu gibi bugün de milletimin, devletimin, memleketimin iyiliği için her türlü bedeli öderim.

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ADAY OLMAYACAK

Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.

Kurultayımızın şimdiden; partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

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MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kurultayda aday olmayacağım' açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dervişoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım. Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz ederim" dedi.

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Öte yandan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da, olağanüstü kurultayda aday olacağını açıkladı.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Meral Akşener'in aday değilim açıklamasının ardından İYİ Parti'deki kulis bilgilerini aktardı:

27 Nisan'daki kurultayda Akşener aday olmayacak. Açıklama yaparak kararını duyurdu. Tolga Akalın dün açıklama yapmıştı. 27 Nisan'da yarışta Akalın da yer alacak. Adayların belirllenmeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Koray Aydın'ın da başkanlık yarışında yer alacağı iddialar arasında. Teşkılat başkanlığından istifa eden Buğra Kavuncu ve Bilge Yılmaz da olası adaylar arasında.

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Akşener'in açıklamasının ardından Kürşat Zorlu'nun da 27 Nisan'daki kurultayda aday olması kuvvetle muhtemel.

Toparlayacak olursak Akşener 27 Nisan'da aday olmayacağını duyurdu. Kurultayda çoklu aday olması bekleniyor. Niyet beyanında bulunan Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın genel başkanlık yarışında öne çıkan ilk isim oldu. Bunların yanı sıra yine Koray Aydın, Buğra Kavuncu ve Bilge Yılmaz da olası adaylar arasında ismi ön plana çıkıyor.