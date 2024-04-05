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İYİ Parti'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu

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#İyi Parti#Kongre #Meral Akşener
İYİ Partide olağanüstü kongre tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 14:41

İYİ Parti'nin olağanüstü kongre tarihi 27 Nisan olarak belirlendi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi, seçim sonuçlarına ilişkin muhasebelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız. Nitekim, tam da bu sebeple; en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TARİH BELLİ OLDU

İYİ Parti'nin olağanüstü kongre tarihi 27 Nisan olarak belirlendi.

 

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#İyi Parti#Kongre #Meral Akşener

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