×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Partili Ümit Özlale, partisinden istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Ümit Özlale#İzmir
İYİ Partili Ümit Özlale, partisinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 12:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin üzerine İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti. Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum." dedi. Ümit Özlale, İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuş ve yüzde 3.64'lük oy oranı ile 4. sırada yer almıştı

Haberin Devamı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de alınan kongre kararı sonrası peş peşe istifalar yaşandı. Partide ilk istifa açıklaması seçim gecesi İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'dan gelmiş ve Yılmaz'ın ardından Buğra Kavuncu ve Burak Akburak da istifasını duyurmuştu.

AKŞENER'İN AÇIKLAMASININ ARDINDAN İSTİFA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ümit Özlale, İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuş ve yüzde 3.64'lük oy oranı ile 4 sırada yer almıştı

İYİ Partili Ümit Özlale, partisinden istifa etti

Haberin Devamı

"PARTİ İLK GÜNLERDEKİ HEYECANINI KAYBETTİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum." diyen Özlale, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.

Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.
Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Saygılarımla,

Gözden KaçmasınSon dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kongrede aday olmayacak Dikkat çeken isimlerden peş peşe adaylık açıklamalarıSon dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kongrede aday olmayacak! Dikkat çeken isimlerden peş peşe adaylık açıklamalarıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınİYİ Partide yaprak dökümü: İstifalar peş peşe geldi... Meral Akşener kongrede aday olmayacak iddiasıİYİ Parti'de yaprak dökümü: İstifalar peş peşe geldi... 'Meral Akşener kongrede aday olmayacak' iddiası Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Ümit Özlale#İzmir

BAKMADAN GEÇME!