İYİ Parti'de yaprak dökümü: İstifalar peş peşe geldi... 'Meral Akşener kongrede aday olmayacak' iddiası

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, 31 Mart seçimleri sonrası İYİ Parti'de yaşanılanları şu ifadelerle anlattı:

İYİ Parti, genel seçimlerde aldığı yüzde 9.6'lık oyunu yerel seçimlerde yüzde 3,7 oy oranına geriletti. 81 ilde sadece Nevşehir'i alabildi. Akşener, seçimden önce "Eğer partinin oy oranı düşerse gereğini yaparım, siyasetin s'sini anmayacağım" ifadelerini kullandı. Akşener'in istifa edeceği iddiası gündemdeyken Akşener partisini olağanüstü kongreye götüreceğini açıkladı. Ancak aday olup olmayacağı net değil ve kendisinin de karar vermediği belirtiliyor. İşte bu sorunun cevabı merak edilirken kurmaylarından istifa haberleri gelmeye başladı. Peki bugüne kadar seçim sonuçlarının belli olmasının ardından partide kimler istifa etti?

İlk istifa eden isim Bilge Yılmaz oldu. Seçim gecesi partisindeki görevinden istifa etti Yılmaz. Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı. Akşener'i de istifaya davet etmişti. İYİ Parti'den istifa etmediğini belirtelim.

Haberin Devamı

İKİ İSİM AYNI GÜN İSTİFA ETTİ

Dün de iki ismin birden istifa etti. Bunlardan biri Buğra Kavuncu. Kavuncu zaten İBB Başkan adayıydı partinin. 0.63'lük oy aldı. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Kavuncu, "Seçimi beklediğimizin çok altında tamamladık. Parti aidiyeti yok oldu. İttifak sisteminin büyük partileri güçlendirdi" dedi.

Kavuncu'dan sonra İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak görevinden istifasını duyurdu. Akburak, "Her daim liderimizin yanındayım" dedi.

İSTİFALARIN AMACI AKŞENER'İN ELİNİ GÜÇLENDİRMEK

Bilge Yılmaz harici istifaların nedeni olarak kongreye giderken Meral Akşener'in elini rahatlatmak olduğu yönünde kulisler konuşuluyor.

'AKŞENER ADAY OLMAYACAK'

İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz, katıldığı televizyon programda Akşener'in aday olmayacağını düşündüğünü söyledi.

AHMET ZEKİ ÜÇOK: SİZLERİ AFFETMİYORUZ

Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Üçok da açıklamasında "İYİ Parti ve başkan yöneticileri, uyguladığınız yanlış stratejiler, yanlış söylemler son 50 yılın en büyük başarısına, sevincine ortak olmamızı engelledi. Sizleri affetmiyoruz." dedi. Üçok, başkanlık divanındayken görevden alınmıştı. CHP ile işbirliğini savunan isimler arasında yer alıyordu.

Haberin Devamı

Kongrenin takviminin önümüzde hafta Akşener tarafından açıklanması bekleniyor.