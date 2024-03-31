Bilge Yılmaz istifa edip Akşener'i istifaya çağırmıştı... İYİ Parti'de neler oluyor? Dicle Canova kulis bilgilerini aktardı

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Dicle Canova, İYİ Parti'deki son gelişmeleri CNN TÜRK canlı yayınında şu sözlerle anlattı:

İYİ Parti'de moraller iyi değil. Yüzde 6-7 bile tartışmalı kabul edilirken yüzde 3,48... Böyle devam ederse 5'in altında kalacak, Yeniden Refah'ın altında kalacak. Moraller kötü. 1-1 buçuk saat önce konuştuğum iyi partililerden edindim bu izlenimi. Bu akşam bir kurultay kararı çıkabilir. Öncesinde de yakın çevresine olası tablo karşısında yönetimi tamamen değiştirmeyi düşündüğünü söylediği iddia ediliyor. Hatta doğrudan partiyi kendisinin kurultaya götüreceği söyleniyordu. Üç ayrı senaryodan bahsediliyordu. Yüzde 5 altında olursa Akşener duramaz kurultaya gidilir, genel başkan değişikliği olur deniliyordu. Yüzde 7-8 civarında kalırsa tartışmalı bir süreç başlar deniyordu. Yüzde 10 ve üzerinde güçlenerek çıkar deniyordu.

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SEÇİME MÜSTAKİL GİRİLMESİNİ SEÇMENE ANLATAMADILAR

İYİ Parti'nin müstakil seçime girme ve kendi adayını çıkarma konusunu seçmenine izah edemediği tespiti var. Seçmenin AK Parti ve MHP'ye yanaşma olarak bunu okuduğu, buna tepki koyduğu tespiti var. Büyükşehirlerde yaşayan okumuş, milliyetçi, muhalif seçmen. Bu ayrı girme en azından büyükşehirlerde ortaklaşa girmeye gitmenin yanaşılmaması üzerine seçmenin kendi yolunu belirlediği söyleniyor.

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KURUMSAL YAPI AĞIR YARA ALDI

Seçmenin genel merkeze rağmen CHP'ye oy vermesi kurumsal yapısının ağır yara aldığı şeklinde değerlendiriliyor. Akşener açıktan söylemese de bir kurultay kararı alması, partinin ikinci halkasında güçlü. Birinci halka değerlendirme yapıyor.

MUSAVAT DERVİŞOĞLU VE KORAY AYDIN İSİMLERİ

Bilge Yılmaz ilk tiwiti atan oldu. Potansiyel aday olarak konuşuluyor ama seçmende karşılık bulamaz deniyor. Musavat Dervişoğlu ve Koray Aydın genel merkezde iki önemli isim. Genel merkezle teması yoktu.

BİR SÜREDİR SESSİZ KALAN KESİM VAR

Bu bir başarıdır kalsın meselesini yüzde 7-8 civarında çıksa ihtimaldi. Bunu devam etme yönünde hareket edebilirdi. Şu an yüzde 5'in altında akalan oy var. Somut başarı yok. Sorumluluğu üzerine aldığını başarısızlıkta gereğini yapacağını söylemişti. Kurultay kaçınılmaz olarak duruyor. Teşkilatı tutması söz konusu olamaz deniyor. Partinin kendi tabanı başka bir partiye oy vermeyi tercih etti. Bir süredir sesiz kalan kesim var. Eski genel sekreter Uğur Poyraz da konuşmayan bir isim. Partiden ayrılacağı veya ihraç edileceği gündeme gelmişti. Yarından itibaren onlar da konuşmaya başlayacak. Genel başkanlık yarışında Uğur Poyraz, Kürşat Zorlu, Turhan Çömez, Buğra Kavuncu isimleri konuşulmaya, analiz edilmeye başlandı.

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AĞIRALİOĞLU DÖNER Mİ?

Bir başka isim de Yavuz Ağıralioğlu. Yeni parti kurmaktan vazgeçip İYİ Parti'ye dönüp genel başkanlık için yarışır mı bu da tartışılıyor.