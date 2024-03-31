İYİ Parti'nin kazandığı tek il Nevşehir oldu

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Mahalli İdareler seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Nevşehir’in yeni Belediye Başkanı 3 yıl aradan sonra tekrar Rasim Arı oldu. 2019 seçimlerinde Ak Parti adayı olan ve Nevşehir Belediye Başkanlığını kazanan Rasim Arı, 21 ay görev yaptıktan sonra, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

Genel seçimlerde İYİ Parti'den Milletvekili Adayı olan Rasim Arı, 31 Mart seçimlerinde de İyi Parti’den Nevşehir Belediye Başkan adayı oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Nevşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı parti binası önüne gelerek halka seslendi.

"BU ZAFER HEPİMİZİN ZAFERİDİR"

Rasim Arı konuşmasında, “Bizi bir araya getiren Nevşehir’im bu zafer hepimizin zaferidir. Nevşehir evladına sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Beni o makama layık gören sizlere şükranım. Bizi hiçe saydılar, hafife aldılar. Ama gördüğünüz gibi milletin iradesi üzerine bir güç yok olduğunu anladılar. Sadece merkez değil tüm ilçeleri kaybettiler. Geçen seçimlerde Rasim Arı sayesinde elde ettiğiniz güç sizin gücünüz değilmiş. Bunu bir kez daha gördük. Benim halkımı patates ile, koliler ile satın alamazsınız” dedi.