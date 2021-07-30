MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İşte Bodrum'daki yangının acı bilançosu... Havadan görüntülendi: Tamamen kül oldu
GeriGündem Son dakika: İşte Bodrum'daki yangının acı bilançosu... Havadan görüntülendi: Tamamen kül oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Davut CAN/BODRUM (Muğla), (DHA)- AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: İşte Bodrum'daki yangının acı bilançosu... Havadan görüntülendi: Tamamen kül oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde dün çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

11
  • Bodrum yangınında acı bilanço
  • Bodrum yangınında acı bilanço
  • Bodrum yangınında acı bilanço
  • Bodrum yangınında acı bilanço
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’ne sıçradı. Burada, alevler nedeniyle deniz kıyısındaki 2 otelin karayolu bağlantısı kesildi.

Son dakika: İşte Bodrumdaki yangının acı bilançosu... Havadan görüntülendi: Tamamen kül oldu

Otellerde mahsur kalan yaklaşık 2 bin 200 müşteriyle 2 bin personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tur ve balıkçı teknelerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Tahliye işlemleri sırasında, karada sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Arama Kurtarma ekiplerinin koordinesindeki tahliye işlemi yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Bodrum - Milas sınırındaki yangın kontrol altına alındı
Bodrum - Milas sınırındaki yangın kontrol altına alındı

BAŞKA OTELLERE YERLEŞTİRDİLER

Vatandaşlar, ilçede seferberlik ilan eden ve kurtarma çalışmalarına katılmak için turlarını yarıda kesen tekne sahiplerine teşekkür etti. Tahliye edilenler, başka otellere yerleştirildi.

Son dakika: İşte Bodrumdaki yangının acı bilançosu... Havadan görüntülendi: Tamamen kül oldu

DÜN GECE KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor.

: İlginizi Çekebilir

80 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.

Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor.

Marmaristeki orman yangını Bir kişi hayatını kaybetti, bölgeden dehşet verici kareler geliyor...
Marmaris'teki orman yangını! Bir kişi hayatını kaybetti, bölgeden dehşet verici kareler geliyor...
Bodrum - Milas sınırındaki yangın kontrol altına alındı
Bodrum - Milas sınırındaki yangın kontrol altına alındı
Manavgat Marmaris Bodrum Adana Osmaniye Mersin Kayseride orman yangını... Kimin işi
Manavgat Marmaris Bodrum Adana Osmaniye Mersin Kayseri'de orman yangını... Kimin işi?
İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti Son paylaşımı yürek burktu
İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti! Son paylaşımı yürek burktu
Manavgatta ormanı yaktığı düşünülen 2 kişiye linç girişimi
Manavgat'ta ormanı yaktığı düşünülen 2 kişiye linç girişimi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi