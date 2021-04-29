Son dakika... İstanbul'dan 'tam kapanma' göçü devam ediyor! Trafik kilitlendi

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı.

Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 08.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

ANADOLU OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK

Anadolu Otoyolu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı saat öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu Dağı geçişi ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı bir yoğunluğa neden oluyor.

Ulaşımda aksamanın yaşanmaması için trafik ve karayolları ekiplerinin güzergahtaki çalışmaları sürüyor. Öte yandan otoyolun İstanbul istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Ekipler, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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