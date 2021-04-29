Bahçelievler'de 'tam kapanma' gününde yoğunluk

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu ulaşım duraklarında yoğunluk yaşandı. Tüm Türkiye'ye uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma sürecine saatler kala, İstanbul'da son mesai günüyle sabahın erken saatlerinde duraklar doldu taştı. Şirinevler'de işlerine gitmek isteyenler metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluğa sebep oldu. Öte yandan D-100 Karayolu'nun da aralıklarla trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara