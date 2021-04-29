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Murat SOLAK - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Bahçelievler'de 'tam kapanma' gününde yoğunluk

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Bahçelievler'de 'tam kapanma' gününde yoğunluk

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu ulaşım duraklarında yoğunluk yaşandı. Tüm Türkiye'ye uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma sürecine saatler kala, İstanbul'da son mesai günüyle sabahın erken saatlerinde duraklar doldu taştı. Şirinevler'de işlerine gitmek isteyenler metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluğa sebep oldu. Öte yandan D-100 Karayolu'nun da aralıklarla trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Bahçelievlerde tam kapanma gününde yoğunluk

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