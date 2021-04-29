Tam kapanma göçü başladı... Yasak öncesi büyük kaçış

Tam kapanma başlamadan memleketlerine, yazlıklara ve tatil beldelerine gitmek isteyenler büyükşehirleri terk etmeye başladı. İstanbul’dan şehir dışına gidecekler, dün sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı. Anadolu Yakası’nda TEM yolunun Ankara istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu giderek arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında trafik yoğunlaştı. Kent genelinde ana arterler ve ara sokaklarda bile trafik yoğunluğu yaşandı.

ARİFE GÜNÜ GİBİ...

Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na da akın vardı. Otobüs firmaları talepten son derece memnun olurken, ek seferler koymak zorunda kaldılar. Bazı firma yetkilileri, “Arife günleri oluşan yoğunluğun aynısı. 1 senedir bu kadar yoğun olmamıştı otogar” dedi. Otobüs firmasında çalışan Kaptan Albay, “Şu anda bayram üzeri olduğu, bir de yasaklar geldiği için yoğunluk çok yüksek. Herkes çoluğunu çocuğunu aldı kaçıyor. Bilet satışlarında patlama var” diye konuştu. 12 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Adnan Ayhan ise karantina göçünü, “Bir yıldır ilk defa araçlarımız bu şekilde doluyor. Herkes kaçıyor. Ailesine, memleketine gidiyor. Arife günleri böyle dolu olurdu. Aynı o zamanlardaki gibi” sözleriyle anlattı.

BOLU DAĞI TIKANDI

Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nda da dün trafik yoğunluğu oluştu. Yolun Ankara yönünde trafikte sıkışıklık yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı. Güzergâhtaki dinlenme tesislerinde de yoğunluk yaşanırken, yolda kalan veya küçük çaplı kaza yapan araçların olduğu noktalarda trafik akışında zaman zaman aksamalar oldu. Polis ve jandarma ekipleri, otoyol ve gişelerde sıkı denetimlerde bulundu.

BODRUM'A GİRİŞ

Fotoğraf: Sabri KESEN/AA

Ünlü tatil beldesi Bodrum, 17 gün sürecek ‘tam kapanma’ öncesi tatilci akınına uğradı. Kent merkezi giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergâhlarda sıkışıklık vardı.

İSTANBUL’DAN ÇIKIŞ

Fotoğraf: Uğur ŞAHİN/DHA

İstanbul’da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu dün akşam saatlerine doğru giderek arttı. İBB’nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 13.00 sıralarında yüzde 71, 15.00 sıralarında yüzde 74, 18.00 sıralarında da yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu normalde öğlenleri yüzde 30-40 civarında olurdu.

İSTANBUL OTOGAR





Tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul’daki otogarda yoğunluk artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı. (Burçak BOZKUŞ / DHA)

SEFER SAYISI ÜÇE KATLANDI

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, İstanbul genelindeki otogarlardan günde en az 100 bin yolcu çıkışı olduğunu söyledi ve “Kapanma kararının açıklanmasıyla otobüs sayıları ortalama 600’den 2 binlere, yolcu sayısı ise günlük 25 binden 100 binin üzerine çıktı” dedi. İnternette bilet aramalarında ciddi bir artışın meydana geldiğini belirten Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu ise “Enuygun’dan yapılan uçak bileti aramaları 6.5, otobüs bileti aramaları da 15 katına çıktı” diye konuştu.

EN ÇOK TALEP OLAN İLLER

Tuğba Hacıbayramoğlu’na göre, uçak biletinde İzmir, İstanbul, Van, Diyarbakır, otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, Van, İzmir ve Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Kapanmanın hemen öncesindeki günler için bilet alanların yüzde 93’ü tek yönlü ve yüzde 87’si ise tek kişilik bilet satın almayı tercih etti. (Fatma AKSU/İSTANBUL)

İZMİR OTOGARI DOLDU TAŞTI

Bornova ilçesindeki İzmir Otogarı’nda da büyük yoğunluk yaşandı. Otogara gelenlerin önemli kısmının yazlık bölgeler için bilet aldıkları görüldü. Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Donbaz, “Normalin 2-3 katına kadar çıktı yolcu sayımız. Yolculuk yapanların yüzde 80’e yakını yazlık bölgelere gidiyor. Ama Türkiye’nin her yerine bir hareket var. Günlük 200-300 ek sefer yapmış olduk” diye konuştu.

ANTALYA

Fotoğraf: İbrahim LALELİ/DHA



Kapanma öncesinde Antalya'daki ünlü Konyaaltı sahili doldu.

BİLİM KURULU ÜYESİ UYARDI: ŞİMDİ TATİLİN ZAMANI DEĞİL

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tam kapanma dönemini tatile çevirmeyi düşünen yazlıkçılara uyarılarda bulundu. Bu durumun, bu akşam saat 19.00’da başlayacak kapanma öncesi hareketliliğin artmasına neden olduğunu kaydeden İlhan, şunları söyledi: “Vaka sayısını azaltmanın yolu, kalabalıklarda bir araya gelmemek. Şu an ‘İzne gideyim, tatile çıkayım, bayramda ailemin yanına gideyim’ zamanı değil. Şu an geldiğimiz noktada herkesin çekirdek ailesi ile hareketliliği azaltarak, bulunduğu yerde sabit kalması ve kurallara uyması, sırası geldiğinde aşısını olması gerekir. Seyahat ve hareketlilik yoğun olursa bireysel keyiflerimizi toplumun güvenliğine tercih edersek ardı sıra gelecek vakalar ile yine karşılaşma ihtimalimiz artar. Çekirdek aile ile kısıtlamayı geçirmeliyiz.” (Şaduman UNUTMAZ / DHA)

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