Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış! Sabah erken saatte yola çıktılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

ANA ARTERLERDE TRAFİK SAKİN

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 26 olarak ölçüldü.

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