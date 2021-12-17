Son dakika... İstanbul'da sahte içki kâbusu! Valilik duyurdu: 22 kişi hayatını kaybetti

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Son günlerde artan sahte içki vakalarında can kaybı sayısı hızla yükseliyor. Son olarak İstanbul'da 22, Gaziantep Nizip'te 4, Mersin'de de 1 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.



İstanbul Valiliği ise, jandarma ve polis ekiplerince sahte alkol zehirlenmeleriyle ilgili yapılan tespitler sonucu, 46 kişinin hastanelere başvurduğunu belirtti. Sahte alkolden toplam 11'i yabancı 22 kişinin öldüğü, 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü kaydedildi. Yapılan son kontrol ve denetim faaliyetlerinde yakalanan 12 şüpheliden 4’ü tutuklanırken 2 şüpheli hakkında "Adli Kontrol Hükümleri" uygulandığı ifade edildi.



UYARIDA BULUNULDU



Açıklamada 16 Kasım-16 Aralık arasında yapılan operaslar hakkında da bilgi verildi.



56 operasyonda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14’ü tutuklandığı, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Operasyonlarda, 32 bin 978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi ele geçirildiği vurgulandı.

Denetimlerin devam ettiği açıklanırken "Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve “174" Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır" uyarısında bulunuldu.

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GAZİANTEP'TE CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

Tedavisi sürenler arasında bulunan Yunus Yurtseven de gece geç saatlerde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtseven'in hayatını kaybetmesiyle kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Diğer 6 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

BİR ACI HABER DE MERSİN'DEN

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den Haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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KAHRAMANMARAŞ'TA 4 CAN KAYBI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

SİVAS'TA CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 6 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

YALOVA'DA 2 CAN KAYBI

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Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki bir kişinin yaşamına mal oldu. Manavgat ilçesinde ise bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı, içkiyi temin ettiği belirlenen satıcı taksirle adam yaralama suçundan tutuklandı.

ERZİNCAN'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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ERZİNCAN'DA CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

Erzincan’da önceki gün aldığı alkolün ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören Halil Başer’in hayatını kaybetmesinin ardından aynı hastanede tedavi gören Aydın Gürkan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.