Son dakika... Sahte içki kâbusunda peş peşe acı haberler! Can kaybı sayısı 24'e yükseldi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkol nedeniyle 10 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslardan 3'ü hayatını kaybederken, 7 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GAZİANTEP'TE CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

Tedavisi sürenler arasında bulunan Yunus Yurtseven de gece geç saatlerde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtseven'in hayatını kaybetmesiyle kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Diğer 6 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

Zehirlenme vakalarının ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte alkol sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nizip Cezaevine gönderildi.

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İSTANBUL ESENYURT'TA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Esenyurt'ta bugün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü. Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Öte yandan polis ekipleri de Esenyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.

BİR ACI HABER DE MERSİN'DEN

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den Haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 CAN KAYBI

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

SİVAS'TA CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 6 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

YALOVA'DA 2 CAN KAYBI

Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.

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ANTALYA'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki bir kişinin yaşamına mal oldu. Manavgat ilçesinde ise bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı, içkiyi temin ettiği belirlenen satıcı taksirle adam yaralama suçundan tutuklandı.

ERZİNCAN'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

NİHAT ULUDAĞ DETAYLARI ANLATTI: TUVALETTE SAHTE İÇKİ SATIŞI

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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki imalatını üretip satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

BAĞ EVLERİNDE ÜRETİP TUVALETTE SATMIŞLAR

Sahte içki üretin zanlıların Akçadağ’daki 2 bağ evinde imalathaneler kurduğu belirlendi. Hijyenik olmayan bir ortamda üretilen bu sahte içkilerin, Malatya merkezde bulunan bir iş hanının tuvaletinde satıldığı belirlendi.

“Zehir” adı verilen operasyonlarda, 73 litre sahte içki ile 4 bin 100 litre sahte içki hammaddesine el konuldu…

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ETİL ALKOL İLE METİL ALKOL ARASINDAKİ FARK NE?

İçkiler etil alkol ile yapılması gerekirken, insan sağlığını hiçe sayan bazı fırsatçılar ölümcül etkilere neden olduğu halde sahte içkileri metil alkolden üretiyor…

Etil alkol, insanların tüketim amacıyla aldıkları ürünlerin üretiminde kullanılan tek alkoldür. Etanol olarak da bilinen etil alkol, alkollü içeceklerde ve el dezenfektanında kullanılır.

Metil alkol ise etil alkole renk, koku ve kıvam bakımından çok benzer. Çıplak göz ile yada koklamayla etil alkolden ayırt edilmesi imkansızdır. Metanol olarak da bilinen metil alkol tüm bu benzerliklere rağmen etil alkolden çok daha fazla zararlıdır. Metil alkol renksiz, uçucu ve zehirli bir sıvıdır.

Etil alkol zirai ürünlerin damıtılmasıyla elde edilirken metil alkol, odun, kömür ve doğalgazın damıtılmasıyla elde edilir. Metil alkol günlük kullanımdan uzak bir şekilde kimya sanayisinde kullanılan bir üründür. Özellikle boya inceltici, antifriz, cam temizleyici ve teksir makine sıvısı gibi ürünlerin üretiminde kullanılır. Metil alkolün herhangi bir gıda ürününün üretiminde kullanılması yasaktır.

SAHTE İÇKİ HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Metil alkolden üretilen sahte içki nedeniyle bir çok kişi ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalır yada yaşamını yitirir. Etil alkol yerine metil alkol kullanılarak yapılan içkileri içen şahıslarda en sık rastlanan sağlık sorunları; görme kaybı, zehirlenme, baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç kaybı, bulantı ve merkezi sinir sistemindeki rahatsızlıklardır.