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Sahte içki faciası büyüyor! Peş peşe acı haberler

#Sahte İçki#Ölüm#Gaziantep
Sahte içki faciası büyüyor Peş peşe acı haberler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkolden zehirlenen 10 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, tedavi altında olan 7 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Esenyurt' ta bugün sahte içkiden 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi zehirlenerek, öldü. Önceki gün de Özbekistan uyruklu kişinin ölmesiyle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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Nizip ilçesinden sahte alkolden zehirlenmeye bağlı farklı olaylarda 10 kişi zehirlenerek Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslardan 3'ü hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zehirlenme vakalarının ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte alkol sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nizip Cezaevine gönderildi. Öte yandan tedavisi devam eden 7 kişinin hayati tehlikesinin sürdürdüğü öğrenildi.

ESENYURT'TA 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Esenyurt'ta bugün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü. Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

POLİSLERİN DENETİMLER SÜRÜYOR

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Öte yandan polis ekipleri de Esneyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.

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#Sahte İçki#Ölüm#Gaziantep

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