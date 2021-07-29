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Haber Giriş: 29.07.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan orman yangını açıklaması: Kapsamlı soruşturmalar başlatıldı

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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan orman yangını açıklaması: Kapsamlı soruşturmalar başlatıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınları ile ilgili olarak, 'Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun.' dedi.

Altun'un açıklaması şu şekilde:

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun.

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