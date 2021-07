Son dakika... Manavgat'ta büyük felaket! 4 farklı noktada yangın... Mahalleler boşaltıldı, Belediye Başkanı'ndan acı sözler

Antalya'nın Manavgat ilçesi tarihinde görülmemiş bir yangın felaketi yaşıyor. İşte yangın ile ilgili tüm ayrıntılar...

Yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gazetecilere açıklamalarda bulundu:

Pakdemirli, "Yaklaşık 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. 50 km'den daha fazla esen rüzgarla karşı karşıyayız. Yangın 4 noktadan çıkmış gözüküyor. 4 mahallemizi maalesef tahliye etmek durumunda kaldık. Daha fazla yerin tahliye edilmesi gerekirse Valiliğimiz bu konuda gerekli adımları atacak. 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Arazözümüz devrildi, şoförün durumu ağır. 28 mahalleye enerji nedeniyle su verilemiyor. Adana'da Kadirli, Karaisalı'da 2 yangın devam ediyor, Mersin'de bir yangın devam ediyor.

YANGININ 4 AYRI NOKTADA AYNI ANDA ÇIKMASI



İşimiz yangınla mücadele etmek. Bu bulgulara rastlanırsa ya bizim ya da Valilik tarafından açıklama yapılır. Sebeple alakalı şu an bir şey yok. Hatay'daki yangın neredeyse bir sene sonra sebebi belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için mücadele ediyoruz. Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin. Bu 4 mahalle dışında riskimiz gözükmüyor şu an." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK: BUGÜNE KADAR BÖYLESİ BÜYÜK BİR YANGIN GÖRMEDİM

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Muhittin Böcek'in açıklamaları:

Manavgat'ta bugüne kadar böylesi büyük bir yangın olmadı. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah.

4 MAHALLE BOŞALTILDI

Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler, Sarılar mahalleleri boşaltıldı. En büyük sıkıntımız poyrazın devam etmesi... Şu anda hava tamamen karanlık. 19 helikopter şu anda müdahale ediyor. 30'un üzerinde itfaiye aracımız var, hep birlikte inşallah kontrol altına alacağız.

"27 YILLIK YÖNETİCİYİM, BÖYLE BİR YANGIN GÖRMEDİM"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır, sayın valim bunu araştırtacaktır. Bunu kısa zamanda öğrenmiş oluruz" dedi.

DUMANDAN ETKİLENEN 40 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Manavgat Devlet Hastanesi'ne yangın nedeniyle dumandan etkilenen 40 kişi başvurdu ve bu kişilere oksijen tedavisi uygulandı. Vücudunda yanık olan ve durumunun ağır olduğu belirtilen bir kişi ise ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDE

Pakdemirli, Manavgat ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada yapan Pakdemirli, yangını bir süre Ankara'daki yangın yönetim merkezinden takip ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiğini söyledi.



Yangının 12.05 sıralarında çıktığını ve yangın kulesi tarafından tespit edildiğini anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. 37 derece sıcaklığın, yüzde 14'ün altında nemin bulunduğu ve 50 kilometreden daha fazla esen bir rüzgarla karşı karşıyayız. Yangın 4 noktadan çıkmış gözüküyor. İlki Yeniköy, ikincisi Sarılar, üçüncü baraj bölgesi, dördüncü Gebeci bölgesi. Şu an itibarıyla söyleyebileceğim, yangının ilerlemesiyle ilgili tüm veriler mevcut. Yangın şu an itibarıyla ilerlemesiyle ilgili maalesef rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler yangın büyümesine yardımcı oluyor. Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut."

Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ihmal araçlarıyla müdahale edildiğini aktaran Pakdemirli, 4 yerleşim yerinin tahliye edildiğini, gerekirse yeni bölgelerin de tahliye edilebileceğini bildirdi.



Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki'nin kuzey kısımlarının boşaltıldığına değinen Pakdemirli, "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Etkilenen evler var, sera ve tarım alanları zararları var. Bunlarla ilgili şu anda tespit yapmak mümkün değil. 28 mahalleye enerji sebebiyle şu anda su verilmiyor." diye konuştu.



Bugün itibarıyla toplamda orman teşkilatının 28 yangınla mücadele ettiğini, 4'ü hariç, 24'ünün kontrol altına alındığını dile getiren Pakdemirli, Adana, Kadirli, Karaisalı ve Mersin'deki yangınların devam ettiğini söyledi.



"ŞU AN İTİBARIYLA BU DÖRT MAHALLE DIŞINDA HERHANGİ BİR RİSKİMİZ GÖZÜKMÜYOR"



Bir gazetecinin, yangının dört noktada aynı anda çıkmasının düşündürücü olduğu yönündeki soru üzerine Pakdemirli, "Bizim işimiz şu anda yangınla mücadele etmek. Gerekli adli ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması devam ediyor. Bunlarla ilgili bulgulara rastlandıkça ya bizim ya da valilik tarafınca bununla ilgili açıklama yapılır." yanıtını verdi.



'DUMANI GÖRÜYORSANIZ HER ŞEYİNİZİ GERİDE BIRAKIN'



Pakdemirli, henüz sebeple ilgili bir bulgunun olup olmadığı yönündeki soruya yönelik, şu ifadeleri kullandı:



"Şu an işin açıkçası konsantrasyonumuz da o değil. Ama henüz sebeple alakalı bir şey yok. Sebepler çok sonra da çıkabilir. Geçen sene biliyorsunuz Hatay'daki yangın, neredeyse bir sene sonra bunun sebebi ve yani müsebbipleri belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Şu an için söyleyebileceğimiz tek şey, yangınla mücadeleye devam ediyoruz. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Can kaybının olmaması için mücadele ediyoruz. Buradan da vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyorum: Dumanın yaklaştığını görüyorsanız, her şeyinizi geride bırakın mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin. Şu an itibarıyla bu tahliye edilen mahalleler dışında herhangi bir risk gözükmüyor. Ama tabi ki rüzgarın hızlı olması ve yerleşim yerlerine yakın olması da belirli riskleri barındırıyor. Şu an itibarıyla bu dört mahalle dışında herhangi bir riskimiz gözükmüyor."



Yangının ne zaman kontrol altına alınacağı yönündeki soruyu Pakdemirli, "Yangın bir savaştır, savaşı ne zaman, hangi dakika, saat bitireceğinize dair bir tahminiz olamaz. Yangınla ilgili, kontrol altına aldığımız zaman, dört tarafını çevirdiğimiz zaman sizlerle paylaşıyor olacağız." şeklinde yanıtladı.



Pakdemirli, Evrenseki bölgesinde de incelemelerde bulunacağını sözlerine ekledi.



BAKAN YANIK: PSİKOSOSYAL DESTEK VERMEK ÜZERE EKİPLERİMİZ HAZIR

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye ve Manavgat’ta çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Psikososyal destek vermek üzere ekiplerimiz hazır, süreci takip ediyoruz. Yangının can kaybı olmadan kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada çalışan görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: AKILALMAZ, KÖTÜ BİR TABLO

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Sözen, "Hala devam ediyor, komple yanıyor. yerleşim alanlarına girdi. bir çok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli." dedi.

"TAMAMEN YANAN KÖYLERİMİZ OLDU"

Sözen, "Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı... Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu" dedi.

MANAVGAT KAYMAKAMI YİĞİT'TEN AÇIKLAMA: BAZI EVLER BOŞALTILDI

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

"CAN KAYBI OLMAMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Yiğit, "Bu yangında kozalaklarla fırlatıyor. Süratle etrafa yayıldı. Bir anda bakıyorsunuz, ilgisiz bir yerde yangın başlıyor. Yangının tam üstüne karadan girilemedi. Havadan yoğun şekilde müdahale devam ediyor. Manavgat merkezde de aynı şekilde yangınlar oldu. sıçraya sıçraya geldi adeta. Merkezdekiler önemli ölçüde kontrol altına alındı ama köylerde mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, CNN TÜRK yayınında yangına ilişkin son bilgileri paylaştı.

İşte Yiğit'in açıklamaları:

İlk önce öğle saatlerinde Yeniköy mahallesi civarında başladı. Bazı köyleri boşalttık. Havadan müdahale devam ediyor. Karadan da sıçramalar oluyor. Sıçrayan yangınları kepçe ve arazözlerle söndürüyoruz.

Şu anda turistik alanlara etki söz konusu değil. Sahile epeyce uzak mesafede orman. Karayoluna gelmiş değil yangın. Turizm alanlarında endişe edecek durum yok

Sahilden uzak mahallelerde ortaya çıkan yangın. Manavgat merkeze de sıçramalar oldu. Bunları da önemli ölçüde kontrol altına aldık. İnşallah en kısa sürede sonuca ulaşırız.

Turizmi etkileyeceğini zannetmiyorum. Arada tarım arazileri, ırmak kanalları var. Sahile kadar ineceğini düşünmüyoruz

DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR MU?

Şu anda sağlık açısından hazırlık var. Hastane yakınında ormanlar var. Sıçramalar etkili oluyor, bazen bir kaç kilometreye sıçrayabiliyor kozalakların yanması ile beraber.

Çevre illerden itfaiyeler istedi. Bütün hava araçları bölgeye yoğunlaşmış durumda.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Şu anda bu konuda net bir şey söyleyemiyoruz. Nedenine ilişkin bir şey söylemek mümkün değil.

Neredeyse ateşe yakın mesafede mücadeleyi sürdürüyorlar. Sıçrama oldukça müdahale ediyorlar. Mezarlığın içine sıçradı. Yakındaki arazözlerle söndürdük. Çok sıçrama oluyor. Hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle artırıcı etki yapıyor. Can ve mal kaybı olmaması en büyük temennimiz.

RÜZGAR UYARISI VAR MI?

Buna ilişkin hafta sonuna kadar bu sıcaklık ve poyrazın devam edeceğine dair uyarı var. Yarın ve cuma günü de. Burada değil sadece her yerde dikkatli olmakta fayda var.

Şehir merkezindeki önemli ölçüde yangınlar kontrol altına alındı.

BÖLGEDE TRAFİK DURUMU

Burada tüm devlet kurumları görev başında. Özel yardım anlamında söylüyorum, şahısların Manavgat'a seyahat etmemeleri. Trafiğin yoğun olması sebebiyle. Kontrol altına alınacak endişeleri olmasın.

Evleri boşaltılanlar kendi insiyatifleri ile uygun yerlere geçiyorlar. Daha emniyetli, yangına emniyetli mesafede vatandaşlarımız bekleme halinde...

Yangının olduğu alanlarda tehlikeli madde nitelikli tesis yok. Ama seralar, tarım arazileri var. Petrol istasyonları vs. tehlike altında değil.

KALEMLER'DE HASAR BÜYÜK

Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, 5,5 saattir sürüyor.

Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, muz seraları da zarar gördü. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı.

'CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının Kalemler ve Yeniköy mahallelerinde etkili olarak sürdüğünü söyledi. Yiğit, "Söz konusu mahallelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yangına etkin şekilde müdahale ediliyor. Can kaybı söz konusu değil. Poyrazın etkisiyle yangın henüz kontrol altına alınmadı" dedi.

Kaymakam Yiğit, yangının, turizm bölgesine uzak noktada olduğunu, turizmi olumsuz etkileyecek duruma yol açmadığını söyledi.

51 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ise Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen 51 kişinin tedavi amaçlı hastanelere geldiğini açıkladı. Hülür, "47'sinin durumu hafif, oksijen tedavisi alıp taburcu edilecek. Vatandaşlardan birinin yüzde 30 yanığı, 1'inin ise ayağında kırık var. Şu an hiçbirinin hayati tehlikesi yok" dedi.

İl Sağlık Müdürü Hülür, yanıkları olan kişinin Antalya'daki hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Öte yandan Manavgat'taki orman yangınının dumanı, meteoroloji uydusuyla uzaydan da görüntülendi.

PROF. DR. ŞEN: ÇOK KURU, ÇOK SICAK BİR HAVA VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çok kuru bir hava, çok sıcak bir hava, rüzgar da az bir rüzgar değil. Biz burada fırtına bekliyoruz aslında kuzey yönlerden, iç tarafta şu anda fırtına ihtimali var. Çok dikkatli olmak lazım. Yanan maddenin tutuşma sıcaklığı çok yükselmiş durumda şu anda. En ufak bir sürtünmeden dahi yangın çıkma ihtimali var" dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara