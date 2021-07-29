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Mustafa GÜMÜŞ/AYDINCIK (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde

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Son dakika... Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. Tedbir amaçlı 5 köyün boşaltılmasına neden olan yangına, dün havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verildi.

Son dakika... Mersin Aydıncıktaki orman yangını ikinci gününde
Poyrazın şiddetli olması nedeniyle havadan müdahalenin güçlükle gerçekleştiği belirtildi. Karadan ve havadan yangına müdahale devam ederken. Yangının, Aydıncık ilçe merkezindeki yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı öğrenildi. Bu arada Bozyazı ilçesindeki yangının gece saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Son dakika... Mersin Aydıncıktaki orman yangını ikinci gününde

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