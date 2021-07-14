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Ali Çağlar TINBEK-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 14.07.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda

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Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlanıyor.

Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevhere acı veda

Cevher'in cenaze töreni Fatih Camii'nde gerçekleştiriliyor.
Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevhere acı veda

Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğinde defnedilecek.
Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevhere acı veda

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