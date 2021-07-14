Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlanıyor.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cevher'in cenaze töreni Fatih Camii'nde gerçekleştiriliyor.
Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğinde defnedilecek.