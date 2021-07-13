Son dakika... Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle saatlerinde gittiği polis evinde oturduğu sırada yanına yaklaşan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenilen bir polis memuru tarafından başından silahla vurularak şehit edildi. Emniyet Müdürü Cevher, olay yerinde hayatını kaybederken saldırıyı gerçekleştiren polis memuru diğer meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Hakkari'deki olayın detaylarını anlattı:

''Çevik Kuvvet'ten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Çevik Kuvvet'te çalışan bir polis tarafından vuruldu. Cevher'e 3 kurşun isabet etti. Cevher, olay yerinde hayatını kaybetti. Cevher'in kadın bir polis memurunu rahatsız eden Nasuh Çulcu'ya uyarı yazısı gönderdiği, bu durumdan rahatsız olan Çulcu'nun da yemek yediği sırada Cevher'e ateş ettiği belirtiliyor. Saldırgan polis memuru bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.''

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

''13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.''

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