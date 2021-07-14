Taciz soruşturması geçiren polis, müdürü öldürdü

Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Nasuh Çulcu’ya bir kadın polisin taciz iddiası üzerine soruşturma açıldı. Çulcu’ya dün soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in gönderdiği ikaz ve açığa alma yazısı tebliğ edildi. Bunun üzerine Çulcu, Cevher ile Polisevi yemekhanesinde görüştü. Ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne gitti. Burada Müdürvekili Komiser İbrahim Börk, Çulcu’ya silahına el konulacağını bildirdi. Çulcu ise, Börk’e silah çekti. Ardından Polisevi yemekhanesine dönüp, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’e yemek yediği sırada art arda ateş etti. Cevher, omzundan ve başından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan polis kaçmaya çalıştı. Ancak Polis Memuru Mustafa Koç, Çulcu’yu ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Hasan Cevher, kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırgan Çulcu’nun hastanede gözaltında tedavisi sürüyor. 2 çocuk babası şehit Cevher’in cenazesi Hakkari Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından dün gece İstanbul’a gönderildi. Bugün Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreniyle toprağa verilecek.

BAŞKA OLAYA DA KARIŞMIŞ

Çulcu’nun Hakkâri Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nden, karıştığı bir olay nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne alındığı öğrenildi. Uyarılara rağmen tacizi sürdürünce Elazığ’a tayin edildiği ancak ilişiğinin henüz kesilmediği belirtildi.

SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan taziye mesajı yayınladı: “Tarifi olmayan acılar vardır. Hasan müdürümüz iyi bir baba, görevine sadık bir polis, memleketine, milletine aşık bir insandı. Uğradığı menfur saldırı sonucu şehit düşen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’e Allah’tan rahmet, ailesi ve polis teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.” (AA)

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