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Haber Giriş: 24.09.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... YÖK duyurdu: Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

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Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı." açıklamasını yaptı.

3 yıl önce eşini üniversitede enstitü sekreteri yapma girişimi yarım kalan Prof. Dr. Hüseyin Bağ, daha sonra ise eşini tarif eder gibi verildiği öne sürülen öğretim üyesi ilanı nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Ağustos ayında görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı." açıklamasını yaptı.

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