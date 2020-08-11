‘Eşe iş’ ilanı koltuktan etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

“Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu’nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.”

‘KİŞİYE ÖZEL İLAN’

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen ve bu atamalar nedeniyle YÖK tarafından uyarı alan Bağ, bu defa eşini enstitü sekreteri yapmak için özel koşullar içeren bir ilan açmıştı.

‘Kişiye özel’ olarak nitelenen bu ilanın duyulmasının ardından YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı.

Pamukkale Üniversitesi ilanındaki kriterler arasında, “Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olmak. Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak. Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak” yer aldı.

SERTİFİKASINA KADAR

Arapça öğretmenliği mezunu olan Derya Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi, Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları alanında yüksek lisans yaptığı, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi ve ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikasının bulunduğu iddia edildi.