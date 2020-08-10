Rektör Prof. Dr. BaÄŸâ€™a uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±
YÃ–K, Pamukkale Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. HÃ¼seyin BaÄŸ hakkÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verildiÄŸini duyurdu.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Genel KuruluÂPamukkale Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. HÃ¼seyin BaÄŸ hakkÄ±nda YÃ¼ksek Denetleme Kuruluâ€™nun raporunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. YapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± Prof. Dr. BaÄŸ hakkÄ±nda gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lma kararÄ± verildi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 7 AÄŸustos 2020 tarihli talimat ile YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Denetleme Kurulunca Pamukkale Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. HÃ¼seyin BaÄŸ hakkÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Prof. Dr. BaÄŸ hakkÄ±nda 7 Temmuz 2020 tarihinde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi kadrosu iÃ§in Ã§Ä±kÄ±lan ilanda Ã¶zel ÅŸartlarÄ±n kiÅŸiye Ã¶zel olarak belirlenerek eÅŸini tarif eder ÅŸekilde olmasÄ± nedeniyle YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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