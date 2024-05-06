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Son dakika haberi! Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

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#Özgür Özel#Devlet Bahçeli#CHP
Son dakika haberi Özgür Özel, Devlet Bahçeliyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 18:53

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yarın saat 12.00'de TBMM'de ziyaret edecek.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın TBMM'de bir araya gelecek.

CNN Türk muhabiri Melike Görür, kritik görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yarın TBMM'de saat 12.00'de ziyaret edecek. Bu ziyaret önemli. Uzun yıllar sonra CHP'nin MHP ile en üst düzeyden teması olacak. Bu nedenle de gözler yarın görüşmeye çevrilecek.

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Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iade-i ziyaret için CHP'ye bu ay içerisinde gelmesi bekleniyor. Özgür Özel yeni atmosfer yakalanması gerektiğini söylüyor. Bu kapsamda da MHP lideri Bahçeli'den randevu aldı. Bahçeli'nin grup toplantısı 10.30'da olacak. Özgür Özel ise 13.30'da kürsüde olacak. İki isim TBMM'de 12.00'de görüşecek. 

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Bunun nedeni olarak ise seçim sonrası yeni iklim yakalanması gerektiği belirtiliyor. MHP'nin kongresinden sonra tebrik ziyareti amacıyla da bu ziyaret yapılacak. Aynı zamanda AK Parti ve DEM Parti ile görüşüldü, MHP ile de görüşülmeli yorumu yapıyor CHP'li kaynaklar.

İYİ Parti ile önümüzdeki günlerde bir görüşmenin olacağı belirtiliyor."

 

 

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#Özgür Özel#Devlet Bahçeli#CHP

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