Son dakika haberi! Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın TBMM'de bir araya gelecek.

CNN Türk muhabiri Melike Görür, kritik görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yarın TBMM'de saat 12.00'de ziyaret edecek. Bu ziyaret önemli. Uzun yıllar sonra CHP'nin MHP ile en üst düzeyden teması olacak. Bu nedenle de gözler yarın görüşmeye çevrilecek.

Gözden Kaçmasın 8 yıl sonra bir ilk... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüştü Haberi görüntüle

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iade-i ziyaret için CHP'ye bu ay içerisinde gelmesi bekleniyor. Özgür Özel yeni atmosfer yakalanması gerektiğini söylüyor. Bu kapsamda da MHP lideri Bahçeli'den randevu aldı. Bahçeli'nin grup toplantısı 10.30'da olacak. Özgür Özel ise 13.30'da kürsüde olacak. İki isim TBMM'de 12.00'de görüşecek.

Haberin Devamı

Bunun nedeni olarak ise seçim sonrası yeni iklim yakalanması gerektiği belirtiliyor. MHP'nin kongresinden sonra tebrik ziyareti amacıyla da bu ziyaret yapılacak. Aynı zamanda AK Parti ve DEM Parti ile görüşüldü, MHP ile de görüşülmeli yorumu yapıyor CHP'li kaynaklar.

İYİ Parti ile önümüzdeki günlerde bir görüşmenin olacağı belirtiliyor."