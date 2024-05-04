Erdoğan’dan Özel’le görüşme yorumu: Siyaset yumuşama döneminde

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Küçükçamlıca’daki Çilehane Camisi’nde cuma namazı kıldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’in önceki gün kendisini AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

OLUMLU BİR GELİŞME

“Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP’de genel başkan oldu ve genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde maalesef bu tür adımlar atılmıyordu. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey’e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımızı söyledim ki Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye’de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız.”

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Erdoğan İsrail’le ticari ilişkilerin tamamen kesilmesine ilişkin de şunları söyledi: “Aramızda 9.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık.”

GÖZLER BU GÖRÜŞMEDEYDİ

CHP Lideri Özgür Özel, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Türkiye’nin gözünün çevrildiği görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. İki tarafta da ‘olumlu’ değerlendirilen görüşme ‘siyasette havayı’ yumuşatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’e ilk fırsatta CHP Genel Merkezi’ne iadeyi ziyarette bulunacağını söyledi.