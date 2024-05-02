8 yıl sonra bir ilk... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesi başladı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi önünde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından karşılandı. Özel, ardından genel merkeze geçti. Erdoğan ve Özel'in görüşmesi saat 16.07’de başladı. Görüşmede Erdoğan’a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özel’e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Görüşme sürüyor.

Öte yandan CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'i koridorda karşıladığını aktardı.

8 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

İki partinin liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getiren randevuda, kulislere göre Erdoğan’ın ağırlıklı gündeminde yeni anayasa başlığı öne çıkarken, Özel’in ise anayasa dışında borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı ve emekli aylıkları, atanamayan öğretmenler, kamuda işe girişlerdeki mülakatlar, Gezi tutukluları gibi kalabalık bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Özel’in Taksim çevresindeki 1 Mayıs kutlamalarında yaşananları da önemli bir başlık olarak dosyasına eklediği vurgulanırken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hürriyet’e, “Taksim’in engellenmesini de muhtemeldir ki Genel Başkanımız gündeme getirecektir. Hiç olmazsa bundan sonra, 1 Mayıs’ın Taksim’de olması gerektiği gibi kutlanması önemli” dedi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Canova, kulis bilgilerini aktarırken şu ifadeleri kullandı:

İki siyasi parti ve iki genel başkan olarak, mevkidaşlık çerçevesinde görüşme olarak bakılıyor. Kılıçdaroğlu'nun sarayla müzakere edilmez mücadele edilir çıkışına karşı Külliye'de bu randevunun verilmemesi, AK Parti merkezinde gerçekleşmesi Özgür Özel'e nezaket olarak yorumlanıyor.

Haberin Devamı

Özgür Özel'in üzerinde duracağı en önemli başlıklar arasında belediyelerin borç ve alacakları konusu olacak. Her koşulda bunu paylaşacaktır. Cumhurbaşkanı'nın bunu bilerek bu görüşmeye girdi ve özellikle AK Parti merkezini seçti.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan ise iki liderin görüşmesine dair şu bilgileri paylaştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programını tamamlayarak AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. 8'nci kattaki makam odasında Özgür Özel'in gelmesini bekliyor. Oldukça yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda AK Parti Genel Merkezi'nin önünde. Yerli ve yabancı basının görüşmeye ilgi gösterdiklerini belirtelim.

Haberin Devamı

Nisan ayının başında, Ramazan Bayramı'nda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Erdoğan ve Özel. İki isim görüşme talebini kararlaştırdılar. 23 Nisan'daki Meclis resepsiyonundaysa Erdoğan, siyasi partileri liderleriyle bir araya geldi, oradaki toplantıda da bu hafta işaret edildi.