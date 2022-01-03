Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

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Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği dönemde, yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olmuştu. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan'ın yüz yüze eğitimle ilgili açıklamaları şu şekilde;

Eğitim her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de en önemli başlık arasında olmayı sürdürüyor. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Fransa gibi ülkelerin üzerindedir. Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

Sayılarını 500 binlerden 1,2 milyona ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere %134'lük artışla binlerce öğretmenimiz katıldı. Öğretmen başına 4,4 saatlik eğitimle son 5 yılın... uzun yıllardan beri dillendirilen Öğretmenlik Meslek Kanun'uyla ilgili hazırlık 2021'in yılında Meclis'e teslim edildi. Meclis'imizde 3008 sayılı meslek kanununda 2 önemli değişiklik yapıldı. Üçüncü yılın sonunda kalfaların aldığı ücreti de iyileştirerek asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmeyi sağladık. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır.

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