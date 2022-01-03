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Son dakika... KOSGEB destekleri genişletiliyor, kömür yardımı gibi doğalgaz desteği geliyor

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KOSGEB#Destek

Üç saat süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB desteklerinin genişletileceğini açıkladı. Erdoğan kömür yardımı gibi doğal gaz yardımının da yapılacağı bilgisini verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası memura ve emekliye bir dizi müjde açıklarken, KOSGEB desteklerinin genişletileceğini, ve kömür yardımı gibi doğalgaz yardımı da yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

KOSGEP destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.

Türkiye, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz %1,8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğalgazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KOSGEB#Destek

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