Son dakika: Memur ve emeklinin gözü bu toplantıdaydı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:





"İHRACATIMIZ 6 KATTAN FAZLA ARTTI"



Yeni miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgının ve onun tetiklediği ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte ülkemizi de olumsuz seyredeceği yansıyor. Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı eğilimi sürdürmüştür. İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel ihracattan aldığımız payı ilk defa %1'in üzerine taşıdık. 2022 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. Aynı şekilde 20 yıl önce 85 milyarı bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolara dayandı.



Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 83 milyar liraya ulaşması da bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 365 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha iyi seviyelere çıkarmak için gündemimizde pek çok plan, proje var. İnşallah bunları harekete geçirerek önümüzdeki yıl milletimize daha hayırlı haberler vermek istiyoruz.



TURİZM: TURİST SAYISINDA YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ SAĞLADIK



Salgının turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin karşılığını özellikle gördüğümüz bir dönemi geride bıraktık. 24 milyar doları aşan turizm geliriyle kapattık. Turizmde önceki yıla göre ziyaretçi sayısında %83'lük, turist sayısında %100'lük bir artış sağladık. Artık hedefimiz çok daha yüksek bir gelir seviyesine çıkmaktır. Tesis sahiplerinden çalışanlarına kadar, ülkemize kazandırdıkları bu başarı için teşekkür ediyorum.



KOSGEP DESTEKLERİNDE KAPSAM GENİŞLETİLİYOR



KOSGEP destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.



Türkiye, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz %1,8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.



KUR KORUMALI TL MEVDUATINA 78 MİLYAR TL'LİK GEÇİŞ YAPILDI



Döviz kurunda yaşanan ülkemiz ekonomisi gerçekleriyle ilgili olmayan dalgalanmadır. Bir yerden sonra serbest piyasa ekonomisinin dışına çıkarak, arkasında kötü niyetlilerin göründüğü bir duruma büründü. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde dışardan yapılan Türk ekonomisine yönelik sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik. Kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yaşanması vatandaşımızın ekonomi programına olan güvenidir. Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçlendireceğiz.



Açıkladığımız tedbir paketinin, bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı. Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı %15'ten %10'a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek. Kredi garanti fonunun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol haya geçiyor. TL için hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES'deki devlet katkısını %30'a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi yarın TBMM'nin huzuruna sunuluyor.











