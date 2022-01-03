Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu!

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SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca emeklinin maaşında değişiklik yaşanıyor.

Gözden Kaçmasın Enflasyon rakamları açıklandı... Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu Haberi Görüntüle

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı kadar maaşlarına zam alacaklar.