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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu!

#Emekli#SSK#Bağ-Kur
Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu
Burak TAŞÇI

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik olan enflasyon oranı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu.

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SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca emeklinin maaşında değişiklik yaşanıyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı kadar maaşlarına zam alacaklar. 

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu


Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı belli oldu
















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#Emekli#SSK#Bağ-Kur

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