×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi! ABD, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a 'Arabulucu ol' dedi

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Kalın#MİT#İran
Son dakika haberi ABD, MİT Başkanı İbrahim Kalına Arabulucu ol dedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 18:51

CIA Başkanı William Burns, Ramazan Bayramı'nda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarına ilişkin arabulucu olmasını istedi.

Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Melike Görür'ün aktardığına göre; Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Ramazan Bayramı'nda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı aradı.

"ARABULUCU OL"

Burns, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarına ilişkin MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın arabulucu olmasını istedi.

Gözden KaçmasınSon dakika haberleri: Ortadoğuda tansiyon zirvede İranın intikam saldırısı sonrası İsrailden sert tepki: Ezici bir saldırıya ihtiyacımız varSon dakika haberleri: Ortadoğu'da tansiyon zirvede! İran'ın 'intikam saldırısı' sonrası İsrail'den sert tepki: Ezici bir saldırıya ihtiyacımız varHaberi görüntüle

GAZZE'DEKİ ATEŞKES MÜZAKERELERİ

İbrahim Kalın, Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu. Bu görüşmenin ardından İbrahim Kalın Hamas'la görüştü.

Gözden Kaçmasınİsrailin yardımına ABD, İngiltere ve Ürdün koştu: Onlarca İHAyı düşürdülerİsrail'in yardımına ABD, İngiltere ve Ürdün koştu: Onlarca İHA'yı düşürdülerHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Kalın#MİT#İran

BAKMADAN GEÇME!