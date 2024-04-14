Son dakika haberi! ABD, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a 'Arabulucu ol' dedi

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CNN Türk muhabiri Melike Görür'ün aktardığına göre; Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Ramazan Bayramı'nda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı aradı.

"ARABULUCU OL"

Burns, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarına ilişkin MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın arabulucu olmasını istedi.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES MÜZAKERELERİ

İbrahim Kalın, Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu. Bu görüşmenin ardından İbrahim Kalın Hamas'la görüştü.