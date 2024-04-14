İsrail'in yardımına ABD, İngiltere ve Ürdün koştu: Onlarca İHA'yı düşürdüler

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İran günler sonra Şam'daki saldırıya misilleme yaptı.

Tahran yüzlerce füze ve İHA ile İsrail'i hedef aldı. Ancak İran'ın saldırısının büyük bir bölümü henüz İsrail topraklarına ulaşamadan engellendi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, bunda üç ülkenin yardımı kilit rol oynadı: ABD, İngiltere, Ürdün.

Yetkililer, ABD, İngiltere ve Ürdün'ün, İran'ın Cumartesi gecesi İsrail'e ateşlediği insansız hava aracı bombardımanının durdurulmasına yardım ettiğini söyledi.

Times of Israel Ürdün'den gelen desteğe vurgu yaptığı haberinde şu değerlendirmede bulundu;

'ABD ve İngiltere İsrail'in askeri müttefiki olsa da bu hareket, İsrail'in Gazze'de Filistinli terör grubu Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı ağır şekilde eleştiren Amman'ın dramatik bir destek gösterisiydi.'

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Aynı habere göre, iki bölgesel güvenlik kaynağı, Ürdün hava kuvvetlerinin hava sahasını ihlal eden ve İsrail'e doğru yola çıkan düzinelerce İran insansız hava aracını yakalayıp düşürdüğünü söyledi.

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Kaynaklar, Ürdün Vadisi'nin Ürdün tarafında Kudüs yönüne doğru ilerleyen insansız hava araçlarının havada düşürüldüğünü söyledi.

ÜRDÜN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ürdün, vatandaşları korumak için 'uçan cisimleri' engellediğini söyledi.

Açıklamada, bazı şarapnel parçalarının bu süre zarfında birçok yere düştüğü ancak vatandaşlara ciddi bir zarar verilmediği veya herhangi bir yaralanmaya yol açılmadığı bilgisine yer verildi.

Hükümet, gerilimi tırmandırmanın tehlikeli olacağını söyleyerek tüm tarafları itidal göstermeye çağırdı.

Pentagon, güçlerinin İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e doğru fırlatılan "düzinelerce füze" ve insansız hava aracını etkisiz hala getirdiğini duyurdu.

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İsrail Savunma Kuvvetleri Pazar günü yaptığı açıklamada, İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısı olan İran saldırısının yaklaşık 170 insansız hava aracı, 30 seyir füzesi ve 120 balistik füzeden oluştuğunu söyledi.

İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e 300'den fazla insansız hava aracı ve füze gönderdiğini ve bunların %99'unun düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkenin savunma kurumlarıyla operasyonel değerlendirmesini tamamladığını belirtti.

Gallant "ABD ve ek ortaklarla birlikte İsrail Devleti'nin topraklarını savunmayı başardık. Çok az hazar halındı ve bu İsrail Ordusu'nun etkileyici operasyonlarının sonucu" dedi.

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Ancak Gallant "Ancak henüz bitmedi. Alarm durumunu korumalı ve İsrail Ordusu ve Vatan Komutası'nın yayımladığı talimatlara duyarlı olmaya devam etmeliyiz. Her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bununla birlikte, saldırının en önemli dalgasını püskürttük ve bunu başarıyla yaptık" dedi.