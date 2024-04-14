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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: Ortadoğu'da tansiyon zirvede! İran'ın 'intikam saldırısı' sonrası İsrail'den sert tepki: Ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

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#İran#İsrail#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 09:14

İsrail ablukasındaki Gazze'den ve bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor... Dünya ise nefesini tutmuş Ortadoğu'dan gelen haberleri takip ediyor. Günlerdir beklenen 'intikam saldırısı'na dün gece imza atan İran, İsrail'i hedef aldı. IDF, İran'ın gece boyunca İsrail'e ateşlediği 300 kadar füzenin %99'u durdurulduğunu duyurdu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'a 'ezici saldırı' çağrısında bulunurken, Gözler 15:00'daki savaş kabinesine çevrildi. Adı açıklanmayan yetkililer İsrail'in kararını bu toplantıdan sonra vereceğini duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrailli bakandan İran'a 'ezici saldırı' çağrısı
İsrailli bakandan İrana ezici saldırı çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın füze ve insansız hava araçları yağmuruna karşı askeri savunmasını övdü.


İran'a karşı büyük bir tepki verilmesi çağrısında bulunan bakan.'Şu ana kadar etkileyici savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var' dedi.

Ürdün, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füze saldırısı başlatması üzerine kapattığı hava sahasını yeniden açtı

Devlet televizyonu, Ürdün havacılık yetkililerine dayandırarak, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırıda insansız hava araçları ve füzeler fırlatmasının ardından Ürdün'ün Cumartesi günü geç saatlerde kapattığı hava sahasını yeniden açtığını bildirdi.

Çin, İran ile İsrail arasındaki 'şu anki gerginlik' konusunda 'derin endişesini dile getiriyor'

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü, Pekin'in İran'ın İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısıyla ilgili "derin endişesini" dile getirdiğini söyledi.

İsrailli yetkili: İran'ın füze ve drone saldırısına yanıt konusunda henüz karar verilmedi
İsrailli yetkili: İranın füze ve drone saldırısına yanıt konusunda henüz karar verilmedi

İsrailli bir yetkili The Times of Israel'e, bu sabah yapılan durum değerlendirmesinde İran'ın füze ve drone saldırısına İsrail'in tepkisi konusunda herhangi bir karar verilmediğini söyledi.


Olası yanıt bugün saat 15.00'te yapılması planlanan savaş kabinesi toplantısında tartışılacak.

Mossad: Hamas rehine anlaşması teklifini reddetti, Sinwar anlaşmayla ilgilenmiyor

Başbakanlık Ofisi ve Mossad istihbarat teşkilatından yapılan açıklamaya göre Hamas, İsrail'in geçen hafta Kahire'de öne sürdüğü teklifi reddetti.

IDF: İran'ın gece boyunca İsrail'e ateşlediği 300 kadar füzenin %99'u durduruldu
IDF: İranın gece boyunca İsraile ateşlediği 300 kadar füzenin %99u durduruldu

IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İran'ın bir gecede İsrail'e ateşlediği 300 kadar füzenin %99'unun hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu söyledi. Hagari "Bu çok önemli bir stratejik başarıdır" dedi.

İran'ın İHA'larını ABD durdurdu

İsrailli bir savunma yetkilisi, İsrail'e ateşlenen yüzlerce en az 100 insansız hava aracının İsrail hava sahası dışında ABD tarafından durdurulduğunu söyledi.

İran: Mesele sonuçlanmıştır

İran’ın BM Misyonu tarafından yapılan açıklamada, “İran’ın BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam’daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. Ancak, İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa İran’ın cevabı daha sert olacak. Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı” ifadeleri kullanıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrailli bakandan İran'a 'ezici saldırı' çağrısı
timelineÜrdün, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füze saldırısı başlatması üzerine kapattığı hava sahasını yeniden açtı
timelineÇin, İran ile İsrail arasındaki 'şu anki gerginlik' konusunda 'derin endişesini dile getiriyor'
timelineİsrailli yetkili: İran'ın füze ve drone saldırısına yanıt konusunda henüz karar verilmedi
timelineMossad: Hamas rehine anlaşması teklifini reddetti, Sinwar anlaşmayla ilgilenmiyor
timelineIDF: İran'ın gece boyunca İsrail'e ateşlediği 300 kadar füzenin %99'u durduruldu
timelineİran'ın İHA'larını ABD durdurdu
timelineİran: Mesele sonuçlanmıştır

 

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#İran#İsrail#Dünya

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