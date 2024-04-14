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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın füze ve insansız hava araçları yağmuruna karşı askeri savunmasını övdü.
İran'a karşı büyük bir tepki verilmesi çağrısında bulunan bakan.'Şu ana kadar etkileyici savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var' dedi.
Devlet televizyonu, Ürdün havacılık yetkililerine dayandırarak, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırıda insansız hava araçları ve füzeler fırlatmasının ardından Ürdün'ün Cumartesi günü geç saatlerde kapattığı hava sahasını yeniden açtığını bildirdi.
Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü, Pekin'in İran'ın İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısıyla ilgili "derin endişesini" dile getirdiğini söyledi.
İsrailli bir yetkili The Times of Israel'e, bu sabah yapılan durum değerlendirmesinde İran'ın füze ve drone saldırısına İsrail'in tepkisi konusunda herhangi bir karar verilmediğini söyledi.
Olası yanıt bugün saat 15.00'te yapılması planlanan savaş kabinesi toplantısında tartışılacak.
Başbakanlık Ofisi ve Mossad istihbarat teşkilatından yapılan açıklamaya göre Hamas, İsrail'in geçen hafta Kahire'de öne sürdüğü teklifi reddetti.
IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İran'ın bir gecede İsrail'e ateşlediği 300 kadar füzenin %99'unun hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu söyledi. Hagari "Bu çok önemli bir stratejik başarıdır" dedi.
İsrailli bir savunma yetkilisi, İsrail'e ateşlenen yüzlerce en az 100 insansız hava aracının İsrail hava sahası dışında ABD tarafından durdurulduğunu söyledi.
İran’ın BM Misyonu tarafından yapılan açıklamada, “İran’ın BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam’daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. Ancak, İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa İran’ın cevabı daha sert olacak. Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı” ifadeleri kullanıldı.