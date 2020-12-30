Son dakika gelişmesi: Çin aşısı Türkiye’ye geldi! Koronavirüsle mücadelede dönüm noktası

Türkiye'nin Çinli aşı firması SinoVac'tan aldığı 3 milyon doz koronavirüs aşısını taşıyan Türk Havayolları'na ait kargo uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşıların ulaştığını duyurdu. Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız."



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın:

Ana depo Ankara’da. Bütün aşılar Ankara’daki bu depoda depolanır. Burası aynı zamanda soğuk hava deposu. Hatta -70 derecelik bölümler bile mevcut. Çin’den gelen aşılar için zaten -70 dereceye ihtiyaç yok. Depoya alınan aşıların seri numarası bulunuyor. Buradan her seriyi temsil edilecek numuneler alınacak. Aşıların karekodları da sisteme işlenecek. Laboratuvar sonuçlarından sonra ise dağıtıma geçilecek. Deponun kapasitesi aşıların hacmi ile ilgili. Burada 2021 yılının tüm aşıları muhafaza ediliyor. Sağlık personeli aşıyı hastanelerde ve sağlık müdürlüklerinin belirlediği yerlerde olacak. 65 yaş üstü kişiler ise aile sağlık merkezlerinde aşılanacak. Çalışmalar devam ediyor. Listelere göre randevular oluşturulmaya başlandı.



SAKLAMASI KOLAY

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

Çin aşısı için 2 ve 8 derece arası, yani normal buzdolabı koşullarında bir saklama alanı gerekiyor. Saklaması kolay. Gelen aşılar Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası akreditasyonuna sahip Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle değerlendirilecek. Bu sırada faz-3 çalışması da tamamlanacak. Sonra uygun koşullarda illere dağıtılacak. Aşılama da bundan sonra başlayacak. Bu süreç tüm aşılar için geçerli olacak. Kimlerin ne zaman aşı olacağının planı hazırlanıyor. Ankara’daki ana depo uluslararası standartlarda. Aşılama hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ile huzurevinde kalan ve uygun yaştaki engelli bireyler ilk olarak aşılanacak. Her vatandaş iki doz aşı olacak.

LİSTELER HAZIRLANIYOR: KİM, NASIL AŞILANACAK?

Çin’den gelecek 3 milyon doz aşı ile ilgili planlamalar yapılıyor. Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminden görülebilecek. e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek. Aşılama 4 aşamada yapılacak:

- Aşıda öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlanacak. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanların öncelenmesi planlanıyor. Bu arada toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin aşılanması hedefleniyor. Toplum ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde aşılanacak.



- İkinci aşamada ise toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) sayılıyor.



- Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler ile 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar bulunacak.



- Son aşamada 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.





