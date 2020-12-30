Bakan Koca'dan koronavirüs aşısında 'aracı firma' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan koronavirüs aşısıyla ilgili 'aracı firma kullanıldığı' iddialarını çürüten bir açıklama yayınladı. Bakan Koca, görüşmelerin Devlet Malzeme Ofisi yetkilileri tarafından yapıldığını belirterek, SinoVac şirketinden Sağlık Bakanlığı'na gönderilen mektubu da Twitter hesabı üzerinden yayınlandı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar" ifadelerini kullanırken, basın bültenini fotoğraf olarak paylaştı.
Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar. pic.twitter.com/oCz0erDGqC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020
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