Bakan Koca'dan koronavirüs aşısında 'aracı firma' iddialarına cevap

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar" ifadelerini kullanırken, basın bültenini fotoğraf olarak paylaştı.













Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar. pic.twitter.com/oCz0erDGqC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020