Son dakika: Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 65 personel (135 operasyonel tim) görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam edeceği vurgulandı.

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