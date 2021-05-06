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Gündem
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı

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Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 'Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 65 personel (135 operasyonel tim) görev alıyor.

Son dakika: Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam edeceği vurgulandı.

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