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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçan PKK’lı 4 terörist Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin 2013 ve 2018 yılları arasında örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmasıyla 2021 yılında teslim olan terörist sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.

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