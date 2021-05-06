Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70 oldu

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu" denildi.

Teröristler için kaçış yok!



Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu. pic.twitter.com/yYnRPKX3uA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021

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