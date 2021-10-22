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Son dakika! Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davasına son nefesine kadar sahip çıktı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Necmettin Erbakan#Milli Görüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video konferans ile katıldı. "94 ruhu 2053 vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, Necmettin Erbakan için "Davasına son nefesine kadar sahip çıktı. Fil dişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletinin içinde vizyon sahibi bir insandı." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından "İlim, Fikir ve Devlet Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan" başlığı ile Ankara'da düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, merhum Necmettin Erbakan'ı sadece Türkiye ve Türk siyaseti üzerinden okumanın onun yarım asırlık mücadelesini dar kalıplara hapsetmek olduğunu söyledi.

Erbakan'ın ilk günden beri davasının esasının şefkat, hedefinin de tüm insanlığın saadeti olduğunu söylediğini hatırlatan Erdoğan, "Gerek 1990'ların başında ESAM'ın öncülüğünde başlatılan Müslüman Topluluklar Birliği kongreleri, gerekse 1997 yılında kurulan D-8 teşkilatı, merhum Erbakan'ın bu küresel vizyonunun en somut örnekleridir. Hocamızın İslam alemine yaptığı eşsiz katkılardan biri de hak ve batıl mücadelesinde, hak ve adalet arayışlarında Müslümanları demokratik sivil siyasete teşvik etmesidir. 'Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir' diyen Erbakan, ziyaretine gelen kanaat önderlerine mücadelelerini meşru zeminde sürdürmeleri gerektiğini ifade etmiştir" dedi.

"BİR MİLLETİN ASIL GÜCÜ TOPU, TÜFEĞİ, TANKI DEĞİL, İMANLI VE İNANÇLI GENÇLİĞİDİR"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikbalin teminatı olarak gördüğü gençlere çok büyük ihtimam gösteren Erbakan'ın, "Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir" diye tarif ettiği feragat ehli ve fedakar bu neslin yetişmesi için, ömrünün sonuna çalıştığını ve çabaladığını dile getirdi. 

Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz

Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz

Merhum Erbakan'ın hayatına ve mücadelesine bakıldığında özellikle öne çıkan hususun onun özgünlüğü olduğunu aktaran Erdoğan, "Hocamız mevcut siyasi akımlara eklemlenmek yerine millete üçüncü bir yol önermiş. Kendi davasını savunmuş, daima kendi ideallerinin peşinde koşmuştur. Kurucusu olduğu Milli Görüş, ilhamını medeniyet değerlerimizden alan, milletin kadim değerlerinden beslenen, ayağı hep bu topraklara basan yerli ve milli bir harekettir. Bu hareketin hedefi ise Türkiye'nin istiklalini ve aziz milletimizin istikbalini savunmak, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın huzur ve selameti için mücadele etmek olmuştur. Erbakan Hocamız bu süreçte birileri tarafından hayalperest olarak nitelense de iddialarından ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır" sözlerini kullandı.

"İSLAM DÜNYASININ KANAYAN YARALARINA DAİMA MERHEM OLMAYA ÇALIŞTIK"

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Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"28 Şubat döneminin evlatlarımızı maruz bıraktığı adaletsizlikleri ortadan kaldırarak, kılık-kıyafet üzerindeki yasaklara son verdik. İmam Hatip okullarının kapısına vurulan prangaları parçalayıp attık. Milletin üniversitelerini hiçbir ayrım yapmadan milletimizin evlatlarının tamamına açtık. Erbakan'ın milli iradenin egemenliğinde vazgeçilmez gördüğü Başkanlık sistemini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemize kazandırdık." 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Necmettin Erbakan#Milli Görüş

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